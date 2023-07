Neues Konzept im Kreistag: Mehr Bewegung auf den Schulhöfen

Von: Burkhard Ohse

Das Hankensbütteler Gymnasium in einer Modell-Ansicht. © Boden, Holger

Gifhorn/Hankensbüttel – Einmütig stimmten die Gifhorner Kreistagsabgeordneten in der jüngsten Sitzung für das neue Schulhofkonzept. Bereits im Dezember 2020 hatte der Kreistag beschlossen, die Schulhöfe bewegungsfreundlicher zu gestalten. Dafür wurden Standards entwickelt, die zum einen die „Grundbedeutung eines Schulhofes als zentraler Lebens- und Lernort“ und zum anderen die „Bedeutung der Bewegungsfreundlichkeit des Schulhofes“ einbeziehen. Ende 2021 war das Rahmenkonzept im Ausschuss für Schule und Sport vorgestellt worden. Das „Rahmenkonzept bewegungsfreundlicher Schulhof Landkreis Gifhorn“ soll dabei in Form von Qualitätsstandards der Gestaltung die Grundlage für den Gesamtprozess und die Umsetzung bilden.



Danach folgten Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) und dem Humboldt-Gymnasium in Gifhorn sowie dem Gymnasium Hankensbüttel. Als Ergebnis wurde keiner der Schulhöfe als „adäquat und bewegungsanregend“ betrachtet. Zuvor war das bereits 2019 an der IGS Wittingen im Zuge des Landesprojekts „Bewegte Schule“ erfolgt. Danach gab es mit den Gymnasien gemeinsam gemäß dem Rahmenkonzept unter Beteiligung von Schulleitung, Schülervertretung, Lehrervertretung, Elternvertretung, Hausmeister, Schulsozialarbeit und Planern Workshops. In denen wurden Nutzungs- und Gestaltungskonzepte für die verschiedenen Schulstandorte erarbeitet. Dabei wurde auch das schon an der IGS Wittingen bestehende Konzept aktualisiert.



Als Ergebnis sollen nun die Schulhofkonzepte in eine „auf mehrere Jahre ausgelegten Projektumsetzung überführt werden“, sprich in den kommenden Jahren umgestaltet werden. Zur politisch beschlossenen Gleichbehandlung der Schulstandorte sollen auch für die noch ausstehenden kreiseigenen Schulhofflächen Konzepte erarbeitet werden. Hierbei werden lediglich die BBS I, bei der der Schulhof im Rahmen des Kompetenzzentrumbaus berücksichtigt wird, und die Förderschule Geistige Entwicklung, die im Rahmen des Neubaus Berücksichtigung findet, nicht eingeschlossen.



Nach vorläufiger Einschätzung der Kostenrahmen durch die Planer kann pro Schulstandort von mindestens 400 000 Euro ausgegangen werden. Bereits für dieses Jahr sind im Haushalt 50 000 Euro für die IGS Wittingen zur Teilumsetzung des Konzepts vorgesehen. Für das kommende Jahr sollen 230 000 Euro für die Gestaltung des Schul- und Pausenhofs am Otto-Hahn-Gymnasium eingeplant werden, zudem weitere 250 000 Euro für die IGS Wittingen (200 000 Euro an der Spittastraße, 50 000 Euro an der Rammestraße), 10 000 Euro für das Gymnasium Hankensbüttel und 100 000 Euro für das Humboldt-Gymnasium in den Haushalt aufgenommen werden. Mittelfristig sollen dann jährlich 400 000 Euro eingeplant werden.