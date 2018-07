Nein zu Sofortmaßnahmen

Ein Nest des Eichenprozessionsspinners in einem Wald bei Rühen: Der Gifhorner Kreistag lehnte jetzt mit großer Mehrheit einen AfD-Antrag ab, in dem Sofortmaßnahmen gefordert wurden.

Landkreis Gifhorn. Die AfD-Fraktion machte sich jetzt in einem Antrag für Sofortmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner stark – wie etwa das Absaugen der Nester. Doch der Gifhorner Kreistag lehnte eine solche Vorgehensweise bei vier Ja-Stimmen deutlich ab.

So beantragte die AfD, in den stark befallenen Regionen unverzüglich gegen die Nester vorzugehen. Die Landkreise Peine und Helmstedt hätten dies bereits mit Erfolg umgesetzt. Zudem solle klar festgelegt werden, welche Abteilung der Kreisverwaltung für die Bekämpfung federführend zuständig sei. Die AfD schlug vor, das Gesundheitsamt federführend zu beauftragen.

Außerdem sollte nach dem Willen der AfD ein Aktionsplan zur Bekämpfung im Landkreis für das Jahr 2019 entwickelt werden. Der Aktionsplan sei bis spätestens zur Kreistagssitzung im Dezember zur Abstimmung vorzulegen. Die Kosten dafür seien im Haushalt 2019 einzuplanen.

Die Kreisverwaltung betonte, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung mehrheitlich abgeschlossen seien. Derzeit würden Nachbesserungsarbeiten an den Stellen laufen, wo die Bekämpfungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig zum Erfolg geführt hätten.

Da sowohl der Fachbereich Umwelt als auch der Fachbereich Gesundheit und darüber hinaus auch die Kreisstraßenmeistereien in ihrer Fachlichkeit gefragt seien, ergebe eine klare Festlegung keinen Sinn, betonte die Verwaltung. Stattdessen sei eine abstimmte Vorgehensweise und eine enge Kooperation der Fachbereiche angezeigt. Ein Aktionsplan für 2019 befinde sich bereits in Vorbereitung. Darin würden die aktuellen Erkenntnisse aus dem diesjährigen Befall einfließen. Der Termin der Vorstellung dieses Planes und das Bereitstellen finanzieller Ressourcen richte sich nach den politischen Beratungen.

Der Fachbereich Gesundheit steht zur Information der Bevölkerung sowie zur Gesundheiterhaltung und Gesundheitsprävention bereit, heißt es seitens der Verwaltung.

Bei der Kreistagssitzung unterfütterte Vorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes die Argumentation seiner Fraktion: „Das ist ein Großschadensereignis.“ Zehntausende Bäume seien momentan befallen und der Eichenprozessionsspinner komme 2019 garantiert wieder. „Menschenschutz geht über ideologischen Umweltschutz.“ Es seien Sofortmaßnahmen und mehr Schutzanzüge bei den Feuerwehren und anderen Rettungsdiensten im Kreis nötig.

„Den Eichenprozessionsspinner gab es schon immer. Das ist ein Naturereignis“, sagte Landrat Andreas Ebel im Kreistag. Die Population bewege sich in Wellen. „Sie ist momentan weit voraus. Das lässt sich nicht immer voraussehen.“ Der Eichenprozessionsspinner habe sich „massiv“ verbreitet. Eine Bekämpfung mit Insektiziden scheide zum jetzigen Entwicklungsstadium aber sowohl von unten am Boden als auch von oben aus der Luft aus.

„Alle Beteiligten sitzen jetzt in einem Boot“, betonte Ebel. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe finde am 11. Juli statt. Die Baulastträger würden an einem Strang ziehen. „Eine konzertierte Aktion ist angepeilt.“ Diese sei fürs gesamte Land geplant, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, so Ebel. Der Landkreis wolle Spritzmittel kaufen, um den Eichenprozessionsspinner 2019 frühzeitig bekämpfen zu können. „Wir werden alles bündeln. Das erarbeitet die Arbeitsgruppe gerade“, erläutert Ebel. Man werde die Bürger schützen, man dürfe aber auch die Umwelt nicht dabei aus den Augen verlieren.

Auf eine Nachfrage von Marzischewski-Drewes hin antwortete Ebel, dass das Absaugen an den Kreisstraßen noch etwa ein bis zwei Wochen andauern werde.

Von Paul Gerlach