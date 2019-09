Nach Unfall an unbeschranktem Bahnübergang in Isenbüttel: Dreijährige außer Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall an einem unbeschranktem Bahnübergang in Isenbüttel hat am Sonntag ein Todesopfer gefordert. Eine 35-jährige Autofahrerin kam bei dem Unfall ums Leben. Ihre dreijährige Tochter wurde schwer verletzt, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

© Behrens