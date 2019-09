Mit Musik und Internet auf Mitgliederfang

Gifhorn – Alle bekloppt und mit Glatze? Nein, dieses Bild von Rechtsradikalen stimmt nicht, erklärte Andreas Ostwaldt vom Staatsschutz aus Hannover den Schülern der BBS I Gifhorn in der Caféteria.

Rechtsextremisten seien durchaus kreativ und strukturiert, wenn es um die Verfolgung ihrer Ziele gehe. Verabredeten sich früher Kameradschaften zur Demo, so laufe heute vieles über das Internet. Gleichauf mit dem Internet liegt in der Nutzung Musik, ein Buch werde heutzutage eher weniger in die Hand genommen. „Sollten Sie ein Medium mit zweifelhaftem Inhalte sehen, könnten sie das jederzeit bei der Bundeszentrale für politische Bildung überprüfen lassen“, forderte Ostwaldt die Schüler auf. Die sei bei der Prüfung sehr akribisch und setzten notfalls Medien auf den Index. „In Internetforen mit hasserfüllten Inhalten geht es weniger um Diskussionen oder Argumente, sondern eher darum, immer noch einen drauf zu setzen“, beschrieb Ostwaldt die Szene. „Und wenn man sich so etwas anschaut, sorgen Algorithmen dafür, dass man immer wieder Seiten mit rechtextremen Inhalt angeboten bekommt.“ So gerate man immer wieder auf solche Seiten.

„Und die Rechtsextremisten kommen auch subtil daher“, sagte Ostwaldt und brachte Beispiel aus der Mode, der Musik und Symbolik, mit denen Rechtsextremisten versuchen, präsent zu ein oder neue Mitglieder zu rekrutieren. Selbst hinter so harmlos klingenden CD-Titeln wie „Jugendgedanken“ verberge sich rechtsextremistisches Gedankengut. Grenzwertig seien bestimmte Motive auf T-Shirts, etwas wenn vorne „Wer A sagt“ und hinten „muss auch dolf sagen“ stehe. Das sei zwar nicht verboten wie eine Reihe von Symbolen, allerdings sage es einiges über den Träger aus, sagte Ostwaldt. Zudem gebe es inzwischen eigene Modemarken in der Szene, die deutlich die Gesinnung widerspiegelten.

Zudem sei es eine Strategie, Muslimfeindlichkeit mit martialischen Bildern zu untermalen, so dass es ein Feindbild gebe. Der Weg der eingefangenen Gesinnungsgenossen führt nicht selten zu strafbaren Handlungen. Ostwaldt präsentierte Beispiele rechtsradikaler Gruppen und Straftaten bis hin zum Mord. Und auch dabei hat Musik einen euphorisierenden Einfluss. So habe kürzlich ein Gericht ein Lied als Tatwerkzeug bei einem Mord gewertet, weil sich die Täter mittels Musik aufgeputscht haben, bevor sie einen Afrikaner zu Tode prügelten.

Im Anschluss an den Vortrag gaben zwei Gifhorner Staatsschützer Tipps, wie man Anzeigen aufgibt, sollte man rechtsradikale Tendenzen erkennen. „Wir sind Ansprechpartner für Multiplikatoren, Erzieher und Auszubildende zu Erziehenden oder Sozialassistenten, was das Thema angeht“, erklärte Yvonne Bünger-Ernstson, Abteilungsleiterin an den BBS I. „Die Schüler sind bereits auch in den Kindertagesstätten oder anderen Einrichtungen tätig und werden so geschult, wie man rechtsradikale Signale bei Kindern und Eltern erkennt. Zudem können auch bereits ausgebildete Multiplikatoren bei uns Rat und Hilfe erhalten.“

In diesen Wochen ist außerdem eine Wanderausstellung zum Thema Euthanasie des Lehrerteams Politik in der Cafeteria der BBS I zu sehen. ard