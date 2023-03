Mit dem D-Ticket durch Deutschland

Von: Dennis Klüting

Ab Montag kann das 49-Euro-Ticket vorbestellt werden. © Klüting, Dennis

Landkreis Gifhorn – Das 9-Euro-Ticket hatte im vergangenen Jahr enormen Zuspruch erfahren – und den Wunsch nach einer dauerhaften, einfachen und erschwinglichen Tariflösung für den ÖPNV geweckt. Dieser soll nun in Erfüllung gehen: Ab Montag, 3. April, kann auch im Landkreis Gifhorn das sogenannte D-Ticket für 49 Euro vorbestellt werden. Ab 1. Mai kann man damit in ganz Deutschland umherfahren, genau wie beim 9-Euro-Ticket.



Jörg Reincke, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Region Braunschweig und der Braunschweiger Verkehrs GmbH sowie Ralf Sygusch, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes und Direktor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, stellten das neue „D-Ticket“ vor: Es gilt für alle Busse, Straßen-, S- und U-Bahnen sowie für Regionalzüge der 2. Klasse in ganz Deutschland und wird als monatlich kündbares Abo angeboten. Es ist personengebunden und nicht übertragbar. Das D-Ticket kann über die Apps „VRB Fahrinfo & Ticket“, „Meine BSVG“, „WVG-App“ und „FahrPlaner“ sowie über die Internetseiten www.vrb-online.de und www.bsvg.net erworben werden. Zudem ist das gedruckte Ticket auch in Service-Centern der Verkehrsunternehmen verfügbar. Wer bereits ein VRB-Ticket abonniert hat, wird direkt über die Zentrale informiert.



„Wir freuen uns, dass das Deutschlandticket in unserem Verbund von allen Verkehrsunternehmen anerkannt wird“, betont Reincke. „Das Deutschlandticket wird viele Menschen finanziell entlasten.“ Als Voraussetzung müsse der Bundesrat in seiner morgigen Sitzung aber noch die gesetzliche Grundlage schaffen.



Im VRB soll es, analog zum bestehenden „Plus-Abo“, die Möglichkeit geben, das D-Ticket aufzuwerten: Für 10 Euro zusätzlich können entweder ein Erwachsener, ein Fahrrad oder drei Kinder von Montag bis Freitag ab 19 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen ganztägig im VRB-Gebiet mitgenommen werden. Auch besteht die Möglichkeit zum Upgrade auf die 1. Klasse, dabei hängt der Aufpreis von der Preisstufe der gewünschten Verbindung ab. Studenten können sich den Preis ihres Semestertickets auf den des D-Tickets anrechnen lassen. Für Berufspendler wird ein „D-Ticket Job“ angeboten: Beteiligt sich der Arbeitgeber mit mindestens einem Viertel an den Ticket-Kosten, werden fünf Prozent Rabatt gewährt.



Für 2023 ist die Finanzierung des D-Tickets gesichert. Denn durch das günstige Ticket entstehen den Verkehrsbetrieben Verdienstausfälle von mindestens drei Milliarden Euro, die von Bund und Ländern ausgeglichen werden. Die Verhandlungen für 2024 seien auf gutem Wege, aber noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen. Reincke und Sygusch zeigten sich aber zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird. Sie erhoffen sich eine vermehrte Nutzung des ÖPNV. Engpässe sollten, wenn man die Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket zugrunde lege, aber keine entstehen. Weitere Infos unter www.vrb-online.de.