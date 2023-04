Mehr Verkehrsunfälle in 2022 im Landkreis Gifhorn nach Pandemie

Von: Burkhard Ohse

Stefan Heinemann (l.) und Oliver Meyer präsentierten jetzt die Verkehrsunfallstatistik 2022 für den Landkreis Gifhorn. © Ohse, Burkhard

Gifhorn – Die Verkehrsunfallzahlen steigen wieder im Bereich der Polizeiinspektion und damit im Landkreis Gifhorn. „Allerdings sind die Zahlen aufgrund der Pandemie schwierig mit denen der beiden Vorjahre zu vergleichen“, schränkte Polizeichef Oliver Meyer ein. Denn in den Jahren 2020 und 2021 hatte sich das Mobilitätsverhalten aufgrund der Pandemie verändert, Home-Office den Verkehr auf den Straßen beeinflusst.

„Langfristig gesehen, wenn man die Jahre vor der Pandemie betrachtet, ist die Tendenz aber in fast allen Bereichen der Unfälle im Straßenverkehr rückläufig“, zeigte Stefan Heinemann eine positive Tendenz. Der Hauptkommissar hat die Statistik-Erstellung von Winfried Enderle übernommen und präsentierte seinen ersten Bericht. Nicht immer könne man sagen, warum die Tendenzen so sind, sagte Heinemann.



So habe es eine Abnahme bei dem Anstoß mit Bäumen und bei den Unfallzahlen mit Wild geben, aus noch nicht geklärten Gründen. Einen Anstieg gab es dagegen bei den Unfällen mit tödlich Verletzten. 13 Menschen starben im vergangenen Jahr im Straßenverkehr, darunter auch eine Fußgängerin in Wittingen, zwei Fahrrad- und zwei Motorradfahrer.



„Damit liegen wir in der Polizeidirektion auf dem vorletzten Platz. Mit der Tragik müssen wir leben“, merkte Meyer an. Dahinter findet sich nur noch Goslar mit dem Harz. „Gerade bei diesen 13 Fällen gibt es kein einheitliches Muster“, so Heinemann, weswegen es schwer sei, solche Fälle in Zukunft zu verhindern.



Mehr Unfälle gab es mit Fahrern, die unter Alkoholeinfluss standen, und mit Fahrrad- und Motorradfahrern. Zudem verzeichnete die Polizei eine größere Zahl an Unfallfluchten. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr im Landkreis 4031 Unfälle, davon 246 Parkplatzunfälle. Im Jahr zuvor, 2021, hatte es 3836, im Jahr 2019 4789 Unfälle gegeben.