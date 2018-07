Ja zu Medizin-Stipendien

Kreistag beschließt auch Unterstützung für angehende Erzieher und Pfleger

+ © dpa Für jährlich bis zu fünf Stipendiaten – Studenten der Medizin oder Auszubildende für die Fachrichtungen der Hebammen, Erzieher und Pflegeberufe – soll es eine monatliche Unterstützung von 400 Euro geben. Das beschloss jetzt der Gifhorner Kreistag einstimmig. © dpa

Landkreis Gifhorn. Der Landkreis Gifhorn will erklärtermaßen angehende Mediziner von den Vorteilen überzeugen, die sie haben können, wenn sie nach dem Studium in die Region zurückkehren und als niedergelassener Arzt oder in einer Klinik arbeiten.