Medizin-Probetest im Gifhorner Schloss

Von: Burkhard Ohse

Teilen

18 Interessierte absolvierten im Gifhorner Schloss den Medizin-Probetest. © Ohse, Burkhard

Gifhorn – Ein Abi-Durchschnitt von 1,2 reicht nicht unbedingt für einen Medizinstudienplatz. Vor allem müssen Studierende vorab den Test für medizinische Studiengänge (TMS) absolvieren. Und da gelten strenge Regeln. Zu spät kommen, Personalausweis vergessen – und schon ist eine Teilnahme dahin. Auch das richtige Schreibmaterial – Bleistifte definierter Härte – sind vonnöten. Das alles erfuhren angehende Medizinstudenten oder Interessierte nun im Rittersaal des Gifhorner Schlosses.



Test auf Probe

Der Landkreis hatte in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter den obligatorischen Test auf Probe angeboten, unter sämtlichen Bedingungen, die dann auch beim richtigen Test gelten. 18 Abiturienten und Schüler brüteten von 9.30 Uhr bis 16 Uhr über den Aufgaben: Muster zuordnen, Schlauchfiguren (wichtig, um einen Dünndarm wieder ordentlich in den Körper zurückzulegen), medizinisch und naturwissenschaftliches Grundverständnis, quantitative und formale Probleme am Vormittag, Diagramme und Tabellen, Textverständnis und Merkfähigkeitstests am Nachmittag. Alles Aufgaben, vor denen man als Arzt auch stehen wird. Mehr als fünf Stunden sind die Zeitvorgaben insgesamt.



„Die Halle in Hannover, wo mein Test war, war sehr groß, aber dann ist man auf den Test fokussiert“, erklärte Maike Leimkühler. Sie hatte im Frühjahr den Probetest gemacht und nach ihrem Abitur den richtigen Test bestanden. Auch einen Platz an ihrer Wunsch-Uni hat sie bereits ergattert. Beim Test würden an den Seiten Aufsichtspersonen stehen, das Smartphone sei tabu. Auch mit Nebengeräuschen müsse man rechnen. Im Rittersaal wurde das durch den Anliefer- und Besucherverkehr simuliert.



Die Auswertung des Tests konnte jeder für sich zu Hause vornehmen. Und es gebe auch vorab keine festgelegte Grenze, mit der man einen Studienplatz sicher habe. Vielmehr, so erläuterte Leimkühler, hängt es vom Durchschnittsergebnis aller Teilnehmer ab, ob man die Zusage einer Universität bekommt. Die Reihen würden sich nach und nach lichten. Daher müsse man keine Bedenken haben, sollte man nicht ganz vorne landen.



Rechtzeitig losfahren

Auch sonst hatte Leimkühler wertvolle Tipps parat: Pünktlich losfahren, es muss mit Stau gerechnet werden, am besten hinbringen lassen, um Stress zu vermeiden. Nichts in der Garderobe lassen, an die man während des Tests nicht mehr herankommt. Frühzeitig in der Pause auf Toilette gehen, denn sonst kann es ebenfalls wegen Schlangenbildung knapp werden. Etwas Leichtes zum Essen mitnehmen, Traubenzucker und Studentenfutter, Getränke sowieso.



„Und ich habe die längeren und die schwierigen Aufgaben erst mal gelassen und mich den anderen Aufgaben gewidmet“, sagte Leimkühler. Vorher habe sie viel geübt, sogar parallel zur Abiturvorbereitung. Dafür stünden Bücher, Videos im Internet und die App TMS Hero zur Verfügung. Aber am Vortag des Tests sollte man relaxen. Nützlich seien auch ein geräuschloser Wecker und Textmarker.



„Der Test wurde diesmal exklusiv in der Region in Gifhorn ausgeführt“, sagte Andrea Franke vom Jobcenter. Daher waren auch Interessierte aus anderen Kommunen dabei. Und ist der Test nun schwieriger als die Abiturarbeiten? „Nein“, antwortete einer der wenigen männlichen Teilnehmer. Andere haben die Abi-Arbeiten noch vor sich. Abgeschreckt hat der Probetest niemanden. „Viele wissen schon sehr lange, dass sie Medizin studieren wollen“, sagte Anna Grohmann von der Gesundheitsregion. Dass sie das ernst nehmen, zeige die Teilnahme an dem Probetest.



Netzwerktreffen am 25. August

Hinweise gab es auf das Stipendien- und das Mentoring-Programm des Landkreises, mit dem junge Mediziner unterstützt werden. Am morgigen Freitag, 25. August, gibt es ab 18 Uhr das Netzwerktreffen „Junge Medizin Gifhorn“ bei Wiertz und am 16. November online von 15 bis 16.30 Uhr eine Infoveranstaltung mit der Stiftung Hochschulstar. Im Frühjahr besteht dann die nächste Möglichkeit für einen Probetest.