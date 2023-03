Lüneburger Regionalbischof Stephan Schaede wird EKD-Vizepräsident

Stephan Schaede, Regionalbischof des Sprengels Lüneburg, zu dem der Kirchenkreis Gifhorn gehört, wird neuer Vizepräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland. © Lars Becker

Gifhorn/Lüneburg – Stephan Schaede, der Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, wird neuer Vizepräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der 59-jährige Theologe tritt voraussichtlich am 1. August die Nachfolge von Horst Gorski an, der am 30. Juni nach acht Jahren im Kirchenamt in den Ruhestand tritt, wie die EKD in Hannover mitteilte.



Zum Sprengel Lüneburg gehören zehn Kirchenkreise. Einer von ihnen ist der Kirchenkreis Gifhorn mit rund 57 000 Gemeindemitgliedern in 25 Kirchengemeinden. In den insgesamt rund 250 Kirchengemeinden des Sprengels mit mehr als 500 000 Gemeindemitgliedern sind 360 Pastorinnen und Pastoren tätig. Der Personalausschuss der Landeskirche Hannover hatte den Theologen zum Nachfolger von Dieter Rathing gewählt, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Schaede übernehme beide Leitungsfunktionen, die Gorski innehabe, so die EKD. Er leite die Hauptabteilung II mit den Aufgabenbereichen kirchliche Handlungsfelder, Bildung und öffentliche Verantwortung sowie den Amtsbereich der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) im Kirchenamt der EKD. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus sagte: „Die Erfahrungen, die Stephan Schaede mitbringt, kommen uns bei seinen neuen Aufgaben auf besondere Weise zugute.“



Und was sagt Schaede selbst? „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich wünsche mir eine bekenntnisorientierte Kirche, die selbstbewusst Debatten führt, an der viele Menschen sich beteiligen können.“ Als ethische Themen nannte er die Fragen nach Gerechtigkeit und Frieden in internationaler Verantwortung und Fragen der Wissenschaftsethik: „Was heißt menschliche Selbstbestimmung vor Gott im Horizont von Künstlicher Intelligenz (KI), reproduktionsmedizinischer und biologischer Grundlagenforschung?“ Landesbischof Ralf Meister sagte als Leitender Geistlicher der VELKD: „Ich habe Stephan Schaede als exzellenten Theologen und als warmherzigen Menschen kennengelernt und freue mich, dass wir nun in einer neuen Konstellation weiterhin zusammenarbeiten werden.“ (epd)

Zur Person • Alter: 59 (geboren am 30. Dezember 1963 in Neuwied) • Familienstand: verheiratet in zweiter Ehe mit Pfarrerin und Theologin Ina Schaede

• Kinder: vier Töchter

• Hobbys: Musik (spielt Oboe, geht gerne in die Oper, hört gerne Udo Lindenberg, Bob Dylan und die Beatles), Kochen (italienische Küche, bereitet aber auch gerne Zitroneneis zu), Schwimmen, Fahrradfahren, Boccia

• kirchliche Laufbahn: studierte Theologie und Philosophie in Tübingen, Rom und Göttingen, von 2004 bis 2010 Leiter des Forschungsbereichs Religion, Recht und Kultur der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, von 2010 an Leiter der Evangelischen Akademie Loccum und Mitglied der Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), seit 2014 im Kuratorium der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sprecher der Initiative Niedersächsischer Ethikrat

• seit 1. Juli 2021 Regionalbischof im Sprengel Lüneburg