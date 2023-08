Lohnt sich ein Elementarschutz im Landkreis Gifhorn?

Unwetterschäden

+ © Owen Humphreys Eine Elementarschutzversicherung kann bei Flutschäden helfen. © Owen Humphreys

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Pascal Patrick Pfaff schließen

Landkreis Gifhorn – Aktuell jagt ein Sommergewitter das nächste. Nicht lange ist es her, da waren auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Gifhorn in Braunschweig unterwegs, um die Stadt von überfluteten Kellern und umgestürzten Bäumen zu befreien. Wohl dem, der in solchen Fällen neben einer Gebäudeversicherung auch eine Elementarschutzversicherung hat.

Diese greift nämlich bei Schäden, die durch Starkregen, Überschwemmungen oder Rückstau von Schmutzwasser infolge heftigen Niederschlags verursacht werden. Auch im Landkreis Gifhorn gab es zuletzt immer wieder derartige Ereignisse. Über den Sinn einer Elementarschutzversicherung hat das IK denn auch mit zwei Versicherungsvertretern aus der Region gesprochen.



Beitragserhöhungen von 15 Prozent

So geht aus einer kürzlich veröffentlichten Statistik von ZÜRS Geo hervor, dass die Beiträge hinsichtlich Gebäudeversicherung um durchschnittlich 15 Prozent gestiegen sind. Was ein hiesiger Versicherungsvertreter bestätigt: „Die Beitragsanpassung liegt bei 14,8 Prozent, ist also praktisch exakt der angegebene Wert.“

Auch Henry Kaiser, der in Hankensbüttel für die Württembergische tätig ist, hat dies bemerkt – „und das hängt mit dem höheren Schadensaufkommen zusammen“.



Beide berichten sie von Starkregenschäden, die in den letzten Jahren in ihrem Beritt zugenommen haben. Zusammen mit Schäden aus Überflutungen und Rückstau sind sie die klassischen Posten, die mit einer Elementarschutzversicherung abgedeckt werden.

Einer der Versicherungsvertreter kann gar nicht beziffern, wie viele Fälle es zuletzt gab. Es seien „etliche“ gewesen. Das zeigt sich auch in Knesebeck, wo man mit der Kanalisation ständig beschäftigt ist und deshalb dort aktuell auch Bauarbeiten stattfinden.



Kaiser war in den letzten eineinhalb Jahren nach eigener Aussage mit geschätzten 50 bis 60 Versicherungsfällen beschäftigt – und dies in den Landkreisen Gifhorn, Uelzen, Celle, der Altmark und Wolfsburg. Bezogen auf Starkregen, spricht er von Veränderungen: „Ich bin seit 1991 dabei und kann sagen, dass in den frühen 90ern im besagten Gebiet pro Jahr vielleicht ein einziger Schaden dieser Kategorie aufgetreten ist, seit etwa 2015 sind es dann durchschnittlich deren fünf.“ Allein die Hindenburgstraße in Hankensbüttel sei seitdem drei Mal ein „Gebirgsbach“ gewesen.



Der Statistik von ZÜRS Geo zufolge, haben die Auszahlungssummen der meisten Versicherungen seit 2022 die Einnahmen durch Beiträge überstiegen. Laut eines hiesigen Versicherungsvertreters ist dies auch der Grund dafür, warum die Prämien angepasst wurden.

Er betont aber, dass dies Empfehlungen des Statistischen Bundesamtes sind. Eine Versicherung entscheide das nicht. Kaiser schlägt in dieselbe Kerbe, sagt, dass die Versicherer „nur auf das reagieren, was durch die Rahmenbedingungen vorgegeben wird“.



Was die Württembergische anbelangt, so gibt es Kaiser zufolge aber einen Unterschied zu anderen Versicherungsunternehmen. Dass die Auszahlungssummen die Einnahmen durch Beiträge übersteigen, könne nur einen Versicherer treffen, der ein regionales Gebiet wie etwa Braunschweig versorgt.

„Bei einem überregional tätigen Versicherer wie die Württembergische ist die Streuung zu groß“, hält er fest. Er sehe es aber nicht so, dass sich die Risikoprämie in den nächsten 10 Jahren verdoppelt – so wie es die ZÜRS-Statistik nahelegt.



Aus dieser geht hervor, dass durch die Elementarschutzversicherung – je nach baulichen Gegebenheiten, Grundstücksgröße und Gebiet – zwischen 50 und 300 Euro Mehrkosten pro Jahr für eine Versicherung anfallen.

Für den Hinterkopf: Der Kreis Gifhorn liegt den ZÜRS-Erhebungen zufolge bundesweit im Mittelfeld bei der Schadenshäufigkeit (-1 bis unter 1 Promillepunkt). Schlechter sind etwa Gebiete in Bayern und Baden-Württemberg aufgestellt, besser zum Beispiel in Schleswig-Holstein.



Bundespolitik gegen Versicherungspflicht

Ob sich in diesem Zusammenhang die Elementarschutzversicherung im Landkreis Gifhorn lohnt, bewertet der hiesige Branchen-Experte pragmatisch: „Bei erhöhter Schadenshäufigkeit wie zuletzt macht es Sinn, sie zu haben. Es ist ja eine Risikoversicherung.“

Auch in Anbetracht der heutigen Preise für Einfamilienhäuser sei das so. Ebensofür Kaiser ist es in Anbetracht der Überflutungen in Braunschweig und zuletzt in Kassel „eine gute Sache“. Im Landkreis liege man mit 10 bis 30 Euro Monatsbeitrag kostengünstiger als zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo 30 bis 50 Euro zu zahlen seien.

Die Bundespolitik sieht indes noch keine Notwendigkeit, eine Pflicht zur Elementarschutzversicherung einzuführen. Der Fachmann, der namentlich nicht genannt werden will, findet es in diesem Kontext aber freilich sinnvoll, „sich auf bundespolitischer Ebene darüber zu unterhalten“, sofern hier Ereignisse passieren, wie bei der Überflutung des Ahrtals.

Kaiser kann die Haltung der Bundespolitiker indes „absolut nachvollziehen“. Denn: „Eine Pflicht würde bedeuten, ein Register von den Bürgern anlegen und Daten erheben zu müssen. Es bräuchte ein Amt, das kontrolliert und sanktioniert. Das wäre ein riesiger Verwaltungsaufwand.“ Ein Gebäudeeigentümer solle seiner Meinung nach nicht entmündigt werden.