Landwirten brennt’s auf der Seele

Zuletzt hatten die Landwirte in Hamburg gegen das Agrarpaket demonstriert. Nun geht es morgen mit tausenden Schleppern nach Berlin in die Hauptstadt. Archivfoto: privat/Carsten Rodewald

Isenhagener Land – Ob in Hannover, Hamburg oder morgen in Berlin: Tausende Landwirte demonstrieren mit Sternfahrten gegen das Agrarpaket der Bundesregierung.

Doch was treibt die Landwirte mit aller Macht mit ihren Treckern auf die Straße? Das IK hat sich bei sechs Vertretern des Berufsstandes aus dem Nordkreis umgehört, welche Themen ihnen aktuell große Sorge bereiten.

Da ist zum einen die Grundwasserbelastung mit Nitrat. Landwirt Hans-Hermann Bock aus Langwedel erläutert, dass laut Daten des NLWKN 16 Prozent der Brunnen (Messstellen) belastet waren, jetzt aber 39 Prozent der Landesfläche als rote Gebiete ausgewiesen werden. „Niedersachsen schaut auf der Karte insgesamt recht grün aus“, hält er fest. Es fehle an einer stärkeren Differenzierung und Prüfung, wo genau das Nitrat im Boden ist. „Warum sollte es an der Landwirtschaft liegen, wenn der Brunnen unter Wald liegt?“ Wenn drei Messstellen belastet seien, würden riesige Grundwasserstöcke als insgesamt belastet gelten. „Wir leben von den Böden und Tieren“, ruft Henning Haven aus Hagen bei Knesebeck in Erinnerung.

Nach der Düngeverordnung von 2017 sei noch nicht genügend Zeit vergangen, um die Entwicklung bei den Nährstoffen zu analysieren. Gerade auch mit Fokus auf die Wetterextreme in den beiden Vorjahren, sagt Bock. Bei den Messungen gebe es kein EU-weit gleiches Vorgehen, moniert Florian Dralle aus Wentorf. Das Grundwasser in der hiesigen Region sei sehr gut, im Trinkwasser sei Nitrat nicht gesichtet worden. „Wir wollen, dass das Wasser sauber ist.“ Ebenso wolle man einen Humusabbau nicht, betont Haven. „Wir wollen die Insekten schützen und nicht töten“, unterstreicht Dralle.

Des Weiteren sind da die finanziellen Auswirkungen mit Blick auf die geplanten Änderungen. „Wir erwarten aufgrund der hohen Auflagen 30 Prozent Einbußen“, sagt Sabine Pusecker-Kage aus Isenhagen. Viele hochgebildete junge Landwirte seien daher verunsichert, was ihre berufliche Perspektive in der Landwirtschaft angeht, so Haven. „Ich muss noch 35 Jahre Bauer sein. Da kann einem angst und bange werden“, sagt Rodewald.

Die neuen Gesetze und Verordnungen seien nicht praxisbezogen, kritisiert Johannes Keil aus Parsau. „Auch bei den Freihandelsabkommen geht die Diskussion an uns vorbei“, findet Haven. Die Landwirte würden für die Exportchancen der Industrie geopfert. „Wir kriegen keine auskömmliche Rindfleisch-Preise mehr“, weiß Carsten Rodewald aus Langwedel. Die Produktionsstandards im Ausland und schon innerhalb der EU seien oft weniger streng als in Deutschland, bemerkt Pusecker-Kage.

Die Landwirte betonen unisono, dass sie die Bevölkerung in die Ställe blicken lassen wollen, eine positive Veränderung und größere Akzeptanz in der Gesellschaft erzielen möchten und mit den lokalen Abgeordneten im Dialog bleiben möchten.

• Am morgigen Dienstag steht eine bundesweite Sternfahrt nach Berlin mit Kundgebung am Brandenburger Tor an. Eine Delegation aus dem Isenhagener Land und dem Landkreis wird dabei sein. Bei der Demonstration von „Land schafft Verbindung“ von 12 bis 15 Uhr werden rund 5000 Traktoren und 10 000 Demonstranten erwartet. Mit Behinderungen auf Autobahnen und Landstraßen wird gerechnet. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante neue Vorgaben zum Umweltschutz und beim Düngen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihre Teilnahme zugesagt – offen ist, ob auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze kommt. pg