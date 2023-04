33 Prozent mehr Diebstähle im Kreis

Von: Burkhard Ohse

Teilen

Die Zentrale der Polizeiinspektion Gifhorn: Die Ermittler hatten 2022 wieder eine steigende Zahl von Diebstählen und Betrugsfällen zu klären. © Ohse, Burkhard

Landkreis Gifhorn – Wieder am Ansteigen war im vergangenen Jahr die Zahl der Eigentumsdelikte im Landkreis Gifhorn. Wie Martin Hesse, Leiter Datenforensik bei der Polizeiinspektion Gifhorn, zusammengetragen hatte, stieg die Zahl der Diebstähle von 1502 im Jahr 2021 auf 2001 im vergangenen Jahr, also um 33 Prozent.



Damit nähert sich die Zahl wieder der der Vor-Corona-Zeit an. 2019 hatte es 2154, 2018 sogar 2244 Fälle gegeben. Die Zahl der aufgeklärten Fälle sank gegenüber dem Vorjahr leicht von 37,6 auf 34,5 Prozent und nähert sich ebenfalls wieder der Quote von vor der Pandemie an.



Die Zahl der schweren Diebstähle stieg dagegen „nur“ um 29,2 Prozent von 594 auf 725 Fälle. Hier sank die Aufklärungsquote um 8,4 Prozentpunkte von 30,5 auf 22,1 Prozent. Bei den schweren Taten, etwa den Diebstählen aus Dienst-, Büro, Werkstatt- oder Lagerräumen und den Diebstählen aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen, also gewerblichen Objekten, stieg die Zahl um 38 auf 124 Fälle. Schwere Diebstähle nahmen in 2018 noch 1018 Fälle in Anspruch. Damals waren 18,7 Prozent der Taten aufgeklärt worden.



Kaum vergleichbar sind die Zahlen von 2020. Denn bei den damals 839 Fällen waren etwa 100 Fälle einem Postzusteller zuzuordnen, der Postsendungen entwendet hatte.



Einen Anstieg gab es im vergangenen Jahr auch bei den Fahrraddiebstählen. 292 Drahtesel wurden entwendet gegenüber 225 Fällen im Jahr 2021. Wurden damals noch 55 Fälle aufgeklärt, waren es im vergangenen Jahr lediglich 37 Fälle. Die Aufklärungsquote sank demnach von 24,4 auf 12,7 Prozent unter das Niveau der Vorjahre.



„Bei der Polizei kann man sein Fahrrad kostenlos registrieren und auch mit einem kleinen Kennzeichen versehen lassen. Ein Fahrrad ist so leichter zu identifizieren, das Kennzeichen, das nicht ablösbar ist, kann potenzielle Diebe abschrecken“, so ein Tipp der Polizei.



Einen hohen Anteil an den Gesamtdelikten mit 17,4 Prozent machen die Vermögens- und Fälschungsdelikte im Landkreis aus, erklärte Franz Mahncke, Chef der Gifhorner Kripo. Diese Delikte stiegen um 106 Fälle oder 9,2 Prozent auf 1255 im Vergleich zum Vorjahr an. Die Aufklärungsquote hier sank leicht von 77,4 auf 73,3 Prozent. Aufgrund der höheren Fallzahlen wurden trotz des prozentualen Abstiegs 31 mehr Fälle als im Vorjahr aufgeklärt. „Betrug hat viele Facetten“, sagte Mahncke.



Und Betrug hatte insgesamt an den 1255 Vermögens- und Fälschungsdelikten einen Anteil von 72,3 Prozent oder 907 Taten und stand damit für rund ein Achtel der Gesamtstraftaten. „Die 907 Taten werden unter Betrug inklusive Erschleichung von Leistungen zusammengefasst“, erklärte Mahncke.



Weitere 163 der 1255 Betrugstaten waren Unterschlagungen, 168 Taten fielen in die Rubrik Urkundenfälschung. 74,2 Prozent der Betrugsfälle klärte die Polizei auf, bei der Unterschlagung waren es 54,6 und bei der Urkundenfälschung 83,9 Prozent aller Taten.