Kein Blitzer mehr nötig an der Krümme-Kreuzung

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Der Blitzer an der Krümme-Kreuzung ist Vergangenheit: Er wurde zurückgebaut. © Ollech, Hans-Jürgen

Wagenhoff/Wesendorf – Aufmerksamen Beobachtern dürfte schon seit Längerem aufgefallen sein, dass der Blitzer an der Kreuzung von B 4 und K 7 zwischen Wesendorf und Wagenhoff verschwunden ist. Die Krümme-Kreuzung hat inzwischen also kein Geschwindigkeits-Messgerät mehr. Nur warum? Friederike Herlemann vom Landkreis Gifhorn klärt auf IK-Nachfrage über die Gründe dafür auf.



Kein neuer Standort

Ob es einen Schaden an der Anlage gab – etwa durch einen Unfall oder wegen des ungebührlichen Verhaltens von Verkehrsteilnehmern –, ist eine Frage, die Herlemann mit einem „Nein“ beantwortet. Vielmehr sei der Blitzer im Rahmen des Kreiselbaus am 27. und 28. Juni zurückgebaut worden, womit der für die Anlage abgeschlossene Dienstleistungsvertrag endet.



„Im Zuge des Kreiselbaus ist dort aus Sicht des Landkreises keine Geschwindigkeits-Messanlage mehr nötig“, so die Aussage der Sprecherin. Ein neuer Standort sei indes nicht vorgesehen, das Gerät gehe nun zurück zum Auftragnehmer. Seit gut drei Wochen gibt es an der Krümme-Kreuzung jetzt also kein Tempo-Messgerät mehr – und so wird es laut Herlemann wohl auch in Zukunft bleiben.



Bis zum Rückbau der Anlage wurden jedenfalls in diesem Jahr 437 Verstöße festgestellt, der Stichtag der Erhebung ist der Kreissprecherin zufolge dabei der 31. Mai gewesen. In diesen fünf Monaten habe der Landkreis circa 10 000 Euro eingenommen.