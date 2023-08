Katastrophenschutz: Was der Landkreis Gifhorn von sich selbst erwartet

Von: Pascal Patrick Pfaff

Der Großbrand des Aldi-Markts in Gamsen (Foto) hat zuletzt viele Feuerwehrkräfte gebündelt. Die Kameraden sind ein wichtiger Teil des Katastrophenschutzes in Deutschland – und so auch im Landkreis. © Behrens, Bernd

Landkreis Gifhorn – Dass der Katastrophenschutz in Niedersachsen ausgebaut wird, dafür hat sich kürzlich Innenministerin Daniela Behrens starkgemacht. Der SPD-Politikerin ging es dabei zum Beispiel um das Sirenenförderprogramm für die Kommunen oder die Anschaffung neuer Fahrzeuge.

Im selben Zuge sprach sie von einem 40-Millionen-Euro-Paket, das letztes Jahr aufgelegt wurde und in Niedersachsen zur Verbesserung des Katastrophenschutzes eingesetzt werden soll. Was das nun für den Landkreis Gifhorn bedeutet, erklärt Dr. Annika Döweling auf IK-Anfrage.



Löschgruppenfahrzeug vom Land bekommen

So hält die Leiterin des Landratsbüros fest, dass das Geld nicht an die Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen verteilt wird. Vielmehr führe das Land Niedersachsen eigene Beschaffungen durch, die zum Teil in der Fläche verteilt werden – oder es weist Mittel für konkrete Beschaffungen zu.

Dies ist Döweling zufolge für das Anlegen einer sogenannten Betreuungsmittelreserve geschehen: In allen Kommunen, einschließlich des Landkreises Gifhorn. Dabei geht es um Material, das für die Unterbringung einer größeren Anzahl von Personen aufgrund eines Schadensereignisses benötigt wird.

Zudem habe der Landkreis ein Löschgruppenfahrzeug erhalten, das – so benennt es Döweling nicht näher – „bei einer Feuerwehr stationiert wird“.



Auf die Frage, was der Landkreis Gifhorn von sich selbst erwartet, leisten zu können, geht es laut Döweling um nichts anderes als die volle Handlungsfähigkeit: Der Landkreis Gifhorn wolle, „dass seine Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes so ausgebildet und ausgestattet sind, dass sie in jeder denkbaren Lage zur Hilfeleistung der Bevölkerung eingesetzt werden können“.

Darüber hinaus sei es Aufgabe des Kreises (als untere Katastrophenschutzbehörde), die erforderlichen Vorbereitungen für die Bekämpfung von Katastrophen zu treffen. In welchem Umfang diese Maßnahmen erfolgen und bei welchen Lagen sie gelten, hänge indes stark von den örtlichen Gegebenheiten ab.



Wechsellader wird bald angeschafft

Im Grundsatz sei der Landkreis Gifhorn aber bereits sehr gut aufgestellt, um auf Katastrophen reagieren zu können, wie Döweling sagt. Dabei lässt sie nicht unerwähnt, dass die dafür vorgesehene Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen ständig zu überprüfen und an den Stand der Technik sowie die aktuellen Herausforderungen anzupassen ist.



So werden nach ihrer Aussage aktuell und in den kommenden Jahren Spezialfahrzeuge für die Kreisfeuerwehrbereitschaften beschafft, die in dieser Form von den Gebietseinheiten nicht vorgehalten werden, da sie für die örtliche Gefahrenabwehr auch nicht erforderlich sind.

Ihr Beispiel: Die Beschaffung eines Wechselladers mit einem Abrollbehälter, der zur Bekämpfung von Waldbränden vorgesehen ist: „Dies soll die effektive Waldbrandbekämpfung in den ausgedehnten Waldgebieten sicherstellen und helfen, Ereignisse, wie die Waldbrandkatastrophe von 1975 zu verhindern“, fasst die Büroleiterin zusammen.



Dass es an anderer Stelle noch einen „erheblichen Nachholbedarf“ gibt, habe indes die Resonanz auf die Sirenenförderprogramme von Bund und Land deutlich demonstriert. Zwar sei das Sirenennetz im Landkreis Gifhorn noch großflächig vorhanden – aber auch ausbaufähig, kommentiert Döweling: „Dies haben die zahlreichen Anträge auf Sirenenförderung der kreisangehörigen Gebietseinheiten gezeigt.“



Was das angesprochene Thema anbelangt, so wird die Bevölkerung bekanntlich sowohl über die Sirenen als auch die Handy-App „NINA“ beziehungsweise Cell-Broadcast (also per Handy-Nachricht) gewarnt. Handlungsanweisungen werden dann auf demselben Weg über das Mobiltelefon sowie auch das Fernsehen und Radio weitergeleitet.

