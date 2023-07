Straßennamen für Lüben?

Von: Burkhard Ohse

Teilen

Die Künstlergruppe 2023 vor dem Lübener Dorfplatz. © Katrin Kern

Lüben – Die internationale Werkstattwoche ist eröffnet. Während es am Freitag einen Einführungsworkshop zu dem diesjährigen Thema „Würde“ in der Lübener Tenne gab, dessen Ergebnis dort auch ausgehängt wurde, nahmen am Samstag die 18 Künstler aus sieben Ländern den Ort und die Orte, an denen sie tätig sein wollen, bei einem Rundgang in Augenschein. Dort werden sie nun nämlich noch bis Freitag arbeiten und sich austauschen.



Dem Iraner Hassan Sheidaei fiel indes etwas auf, was er so noch nicht kannte. „Der Ort hat gar keine Straßennamen“, sagte er. Schon bei seiner Anfrage nach einer Straßenadresse für das Navi wurde ihm das deutlich. Das könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern. Sheidaei will sich Gedanken über Straßennamen für Lüben machen. Und das wird interessant werden. Denn er arbeite politisch, und versuche, die äußeren Gegebenheiten seines Schaffens mit dem, was in seinem Kopf an Erinnerungen sei zu verbinden mit dem, was er gerade erlebt oder erfährt.



Israelin ist das sechste Mal dabei

„Man kommt mit einer Geschichte hierher, hat Ideen und sammelt Eindrücke“, fügte Barbara Bernadi aus Italien hinzu. Lüben und seine Geschichte gehören auch dazu. Für Fragen zur Vergangenheit Lübens stehe er jederzeit zur Verfügung, sagte Lars Drögemüller. „Für die Zukunft seid ihr nun verantwortlich“, meinte er, als er den Rundgang mit den Künstlern führte.



Eine langjährige Bekannte im Ort ist die israelische Künstlerin Yael Tiecher. Sie ist bereits das sechste Mal bei den Werkstattwochen dabei und hatte sich frühzeitig für einen Wirkungsort für ihre Arbeiten entschieden. Das Domizil des Imkervereins soll es sein. Schon am Samstag packte sie die ersten Arbeitsmaterialien aus. Auch auf dem Hof Bartels oder im Feuerwehrgerätehaus wird künstlerisch in den nächsten Tagen mit den verschiedensten Materialien und Techniken gearbeitet. Das Feuerwehrfahrzeug muss dafür weichen.



Die Tage werden mit einem gemeinsamen Frühstück in der Tenne begonnen. „Jeder packt sich ein Lunchpaket. Und am Abend treffen wir uns zum Abendbrot wieder in der Tenne“, sagte Koordinatorin Regina Oldenburg. Zudem gibt es Schüler- und Erwachsenen-Workshops – und die sind diesmal besonders nachgefragt. Am Ende der zehn Tage wird die Arbeit der Teilnehmer für alle gezeigt. Und dann gibt es vielleicht auch Straßennamen für den Ort.



Das Thema „Würde“ ist übrigens bei der Ausschreibung 2019 festgelegt worden und hat in der Zwischenzeit noch einmal stark an Aktualität gewonnen. Vielleicht wird auch deswegen zum Schülertag am Mittwoch eine Rekordzahl an Jugendlichen aus Beetzendorf, Hankensbüttel, Sassenburg und Wittingen teilnehmen und kreative Techniken erfahren.



Präsentation am Wochenende

Die entstandenen Werke – sei es Malerei, Fotografie, Video, Installation oder Performance – werden dann ab kommenden Samstag zwischen 16 Uhr und 21 Uhr in Lüben präsentiert. Ebenso am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Führungen gibt es am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 11 sowie 14 Uhr. Auch die Ergebnisse des Schülertags werden gezeigt. Zudem bildet ein Gratiskonzert des Ensembles „Voice & More“ in der Lübener Tenne den Abschluss der Internationalen Werkstattwoche (Sonntag, ab 16 Uhr). Die Termine:



• 3. Juli, 14 bis 17.30 Uhr: Workshop Grundschule (Carolin Kern)



• 4. Juli, 9.45 bis 16 Uhr: Workshop Erwachsene (Martina Wempe)



• 5. Juli, 13.30 bis 17.30 Uhr: Schülertag



• 8. Juli, 16 Uhr: Ausstellungseröffnung in der Tenne



Weitere Informationen über den neu überarbeiteten Webauftritt: www.internationale-werkstattwoche.de oder auf Instagram: www.instagram.com/werkstattwoche_lueben.