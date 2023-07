Immer mehr Betriebe schätzen laut WVGF die Vernetzung

Stießen auf dem Gifhorner Weinfest an: Die WVGF-Vorstandsmitglieder Christian Franke (v.l.), Hans-Jürgen Dölves, Lutz Kadereit, Thomas Meister, Udo von Ey und Thomas Fast. © Pfaff, Pascal Patrick

Gifhorn – „Wir versuchen, die Mitgliederversammlung hier in Gifhorn mit etwas Schönem zu verbinden. Deshalb gehen wir nachher aufs Weinfest.“ Thomas Fast traf mit seinen Worten den richtigen Ton – das ließ sich an den freudigen Reaktionen der Zuhörenden ablesen. Der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gifhorn (WVGF) richtete sich an die Mitglieder, denen er gleich zu Anfang der Versammlung in den Räumen der Volksbank BraWo in Gifhorn eine Botschaft mit auf den Weg gab: „Es ist wichtig, sich zu kennen und gegenseitig Geschäfte zu machen.“ Eine Mitgliedschaft in der WVGF biete gute Möglichkeiten, sich als Unternehmer mit den Kollegen aus der Region zu vernetzen.



Business-Frühstücke und Basketball

Auf zahlreichen Terminen im letzten Jahr sei das bereits geschehen, etwa auch während des 2. Gifhorner Wirtschaftstalks in der Wittinger Privatbrauerei. Bei der Veranstaltung Ende Oktober habe die WVGF „die Kurve bekommen“, wie Fast sagte – und zielte damit auf die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem Nordkreis.



„Auch hier wollen wir geschäftliche Verbindungen eingehen, etwa nach Hankensbüttel oder Wittingen. Es gab ja auch Gespräche mit Stadtbürgermeister Andreas Ritter“, sagte Fast, der einige der Veranstaltungen nannte, die über das Jahr verteilt als Vernetzungstreffen zu verstehen sind. Der WVGF-Vorsitzende erwähnte Basketballspiele in Braunschweig, ein Schnuppertraining zur Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmer mit Vorstandskollege Lutz Kadereit und die regelmäßig stattfindenden Business-Frühstücke.



Für das zweite Halbjahr 2023 seien noch weitere Veranstaltungen in Planung, unter anderem ein Besuch bei den Claas-Traktorenwerken in Braunschweig, ein Vortrag über Unternehmenswebsites (Fast: „Sie können ein Wachstumsmotor für den Betrieb sein“) oder auch eine Mitglieder-Radtour. „Wir wollen diese Fahrten organisieren, weil es hier leicht ist, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen“, brach Kadereit eine Lanze für das Fahrradfahren und das verbindende Element dahinter.



Mitgliederzahl gestiegen

Fast ergänzte, dass er sich bewusst darüber sei, wie viele Termine Unternehmer oft wahrnehmen und dazu auch einiges lesen müssten. „Daher möchte ich, dass die Wirtschaftsvereinigung Spaß macht. Schließlich wollen wir auch Dinge verändern – mit Ihnen“, richtete sich der Vorstandsvorsitzende an die Mitglieder.



Davon habe die WVGF mit Stand Juni 167, das sind 11 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. 15 Neumitgliedschaften stehen 4 Austritte in den letzten zwölf Monaten gegenüber, darunter eine Geschäftsaufgabe. Drei Mal wurden keine Gründe angegeben.



Dass die Mitgliedsbeiträge ursächlich für einen Austritt sind, konnte sich Thomas Meister aus dem Vorstand jedenfalls nicht vorstellen: „Bei 120 Euro Jahresbeitrag glaube ich das nicht.“



Über die Einnahme- und Ausgabe-Situation gab Meister in seinem Finanzbericht Auskunft. Dass die Ausgaben gestiegen sind, hielt er für ein gutes Zeichen: „Auch wenn ich das aus wirtschaftlicher Perspektive natürlich nicht so toll finde, bedeutet das aber auch, dass mehr Veranstaltungen stattgefunden haben.“ Das Ende der Corona-Pandemie dürfte freilich dazu beigetragen haben, dass es auf diesem Feld zu einer Erholung gekommen ist.



Die Rechnungsprüfer stellten keine Abweichungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten fest. Daraufhin wurde der Vorstand vollständig entlastet.



Alexander Michel, Vorstand der Hospiz Stiftung für den Landkreis Gifhorn, hielt gegen Ende der Mitgliederversammlung noch einen Sachstandsbericht über das neue Hospiz in der Kreisstadt („Ein Gewinn für die Region“). Die WVGF-Mitglieder hörten aufmerksam zu, zumal Michel die Gelegenheit nutzte, in ihrem Kreise für Spenden und Zuwendungen für dieses palliative Zentrum zu werben.