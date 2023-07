Hoffnung für Conti-Beschäftigte am Standort Gifhorn

Das Continental-Werk in Gifhorn: Für die rund 850 Beschäftigten gibt es Hoffnung. Denn Stiebel Eltron plant, an dem Standort eine Edelstahlspeicherproduktion für Wärmepumpen-Heizungsanlagen aufzubauen und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu übernehmen. © Continental

Hoffnung für 850 Beschäftigte von Continental in Gifhorn: Wie am Mittwoch bekannt wurde, will Stiebel Eltron am Standort des Automobilzulieferers Continental in Gifhorn, der bis 2027 abgewickelt werden soll (das IK berichtete), eine Edelstahlspeicherproduktion für Wärmepumpen-Heizungsanlagen aufbauen.



Continental und Stiebel Eltron hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet und die Verhandlungen aufgenommen, hieß es. Geplant ist den Angaben zufolge, dass Mitarbeiter intern und auch extern übernommen werden und nahtlos in eine neue Beschäftigung übergehen.



Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer von Stiebel Eltron, sagte: „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine Lösung fänden, die Fertigung von Speichern für Wärmepumpen-Innenteile zukünftig am Standort Gifhorn mit kompetenten Beschäftigten realisieren zu können.“ Dr. Ariane Reinhart, Continental-Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit, betonte die „feste Absicht, möglichst viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arbeit in Arbeit zu bringen“. Die Gespräche mit Stiebel Eltron seien dabei ein wichtiger Schritt.



Die jetzt unterzeichnete Absichtserklärung beinhaltet die Übernahme von Produktions- und Funktionsflächen. Möglichst vielen der Continental-Beschäftigten mit passender Qualifikation sollen nachhaltige Beschäftigungsperspektiven aufgezeigt werden. Continental sei mit Blick auf einen nahtlosen Übergang der Beschäftigten intern und außerhalb des Unternehmens mit mehreren Firmen im Gespräch.



Stiebel Eltron gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der erneuerbaren Energien sowie der Wärme- und Haustechnik. Getrieben vor allem durch die Nachfrage nach umweltfreundlichen Wärmepumpen-Heizungen, baut das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten massiv aus.



Die IG Metall begrüßt die Absichtserklärung, dass Stiebel Eltron den Standort des Automobilzulieferers übernehmen und dort Produkte für die Energiewende bauen will. Damit könnte die Zukunft für einen beträchtlichen Teil der rund 850 Beschäftigten von Continental gesichert werden.