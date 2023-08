Grundwasserstand im Kreis nun für die Bürger einsehbar

Von: Pascal Patrick Pfaff

Der Grundwasserstand in Mahrenholz ist am gestrigen Freitag „sehr niedrig“ gewesen. Das zeigt die NLWKN-Anwendung „Grundwasserstandonline“. © NLWKN

Landkreis Gifhorn – Die neue Anwendung „Grundwasserstandonline“ des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erfasst nach Selbstauskunft 161 repräsentative Messstellen in verschiedenen Regionen Niedersachsens mit einer aufwendigen Datenfernübertragungstechnik.

So oder so ähnlich wird dies schon seit Jahrzehnten durch die Niedersächsischen Fachbehörden (NLWKN und das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, kurz: LBEG) gemacht. Neu ist, dass neben den Experten nun ebenso alle Bürger die Möglichkeit haben, auf die Daten zu blicken.

Sieben Messstellen gibt es im Landkreis

So kann die interaktive Karte des NLWKN genutzt werden, um sich tagesaktuell über den Grundwasserstand an den sieben Messstellen im Landkreis Gifhorn zu informieren.

Am Freitag wurde dieser an den Messpunkten Mahrenholz I und Zasenbeck als „sehr niedrig“ klassifiziert. Für Wahrenholz I ist ein „sehr hoher“ Wert erfasst worden, in Eischott genauso. Ehra-Lessien I, Kästorf-West und Vollbüttel hatten „normale“ Wasserstände.



Zur Erklärung: Wichtig bei der Erfassung sind zwei Kennzeichen, die sich je nach Morphologie und Geländehöhe unterscheiden – und die auch die Einteilung in die Höhe des Grundwasserstands bestimmen.

So beträgt etwa in Mahrenholz I die Bezugsfläche für die Angabe von Höhen über dem Meeresspiegel in Deutschland (Normalhöhennull, kurz: NHN) 79,1 Meter, während sie in Wahrenholz I nur bei 55,32 Metern liegt.

Hinzu kommt die durchschnittliche Geländehöhe im Umfeld einer Grundwassermessstelle (Geländeoberkante, kurz: GOK). Sie unterscheidet sich an beiden Orten mit 3,78 Metern zu 2,13 Metern.



Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer wird auf der NLWKN-Homepage zitiert mit den Worten, es brauche wegen der immer weiter auseinandergehenden Wasserschere, die aufgrund steigender Temperaturen und sinkender Grundwasserpegel zustande kommt, „umfangreiche und belastbare Werte, um mit entsprechenden Maßnahmen gegensteuern zu können“.



Keine alleinige Entscheidungsbasis

Je nach Wasserstand geht es dabei um die Regulierung der Wasserentnahme – etwa für Landwirte durch den jeweiligen Landkreis und dessen Allgemeinverfügung.

Dass die Daten zum Grundwasserstand (www.grundwasserstandonline.nlwkn.niedersachsen.de/) ausreichen, um derartige Schritt zu ergreifen, verneinen Fachleute indes.

So sagt Thorsten Hartung, Leiter der NLWKN-Betriebsstelle Süd (zu der auch der Landkreis Gifhorn gehört), auf IK-Anfrage, dass dieses „Portfolio nicht allein dafür da ist, daraus Maßnahmen abzuleiten“.

Vielmehr müssten auch noch Werte berücksichtigt werden wie Abflussdaten, die Witterungslage oder Eckpunkte aus dem Dürremonitor.



Dass die Erfassung der Grundwasserwerte an den Messstellen keine alleinige Entscheidungsgrundlage sein kann, ist auch für Ulf Kehlert aus der Abteilung Wasserwirtschaft des Landkreises Gifhorn klar: „Parameter wie Niederschlag, Verdunstung, die Grundwasserentnahme oder die Geologie des Raumes spielen auch eine Rolle.

Letztlich werden die vorhandenen Daten des Grundwasserstands dafür verwendet, um bereits errechnete Daten zu evaluieren“, so Kehlert dem IK gegenüber.

Für eine etwaige Rationierung des Wassers in Dürreperioden – etwa in puncto Beregnung oder der Trinkwasserentnahme – liefern die Daten „keine Grundlage“. Diesbezüglich müsse auf die Brunnen der Wasserwerke geschaut werden.



Wasser und das Thema „Rationierung“

Dr. Annika Döweling, Leiterin des Landratsbüros beim Landkreis, stellt auf IK-Anfrage indes fest, dass an Pegeln – wie etwa in Zasenbeck – seit den Trockenjahren ab 2018 fallende Wasserstände zu beobachten sind, jedoch die Grundwasserstände vergleichsweise träge reagieren: Deshalb sei es „derzeit noch zu früh, entsprechende Schlussfolgerungen aus diesem Trend zu ziehen“.



Sollte dieser allerdings anhalten, werde der Landkreis auch in Zusammenarbeit mit den Landesbehörden Maßnahmen entwickeln, so Döweling, die nicht zu sagen vermochte, wie diese konkret aussehen könnten: „Das ist von vielen Rahmenbedingungen abhängig.“

Fest stehe, dass die Wasserversorger im Landkreis Gifhorn die Versorgungssicherheit auch in Zukunft aufrecht halten werden: „Eine Rationierung von Trinkwasser ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.“