Breitband-Projekt für den Kreis Gifhorn: Glasfaser-Infos im 1. Quartal

Auf dieses Bild freuen sich die Bürger in unterversorgten Gebieten: Im Landkreis Gifhorn sollen die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserring voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 beginnen.

Landkreis Gifhorn. Für alle Bürger, die in sogenannten „weißen Flecken“ wohnen und auf das geplante Glasfasernetz im Landkreis Gifhorn warten, wird es im ersten Quartal 2019 interessant: Dann beginnt die Vorvermarktung für die neuen Breitband-Anschlüsse.

Über die aktuelle Zeitplanung für das Großprojekt hat die Kreisverwaltung am Mittwoch den Wirtschaftsausschuss des Landkreises informiert.

Im Rahmen der Vorvermarktung wird es in den betroffenen Gemeinden Informationsveranstaltungen geben. Ein Ziel der Kampagne ist es letztlich zu ermitteln, welche Gebäude in welchen Orten nach dem Willen ihrer Eigentümer angeschlossen werden sollen.

Ein Teil der Botschaft am Mittwoch war auch: Schneller geht es leider nicht. „Wir haben bisher keinen Tag verloren“, betonte der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Jörg Burmeister. Angesichts der Komplexität der Planung – die bei Fehlern auch das Risiko des Verlustes von Fördergeldern birgt – gehe „Sorgfalt vor Schnelligkeit“.

In der Kreisverwaltung rechnet man damit, dass im zweiten Quartal des nächsten Jahres die ersten Kabel verlegt werden. Die ersten Haushalte sollen dann bald ans Netz gehen können. Einige Bauarbeiten für den sogenannten Glasfaser-„Backbone“ sind derweil schon passiert: Durch Mitverlegung von Leerrohren bei diversen Straßenbau-Projekten im Kreisgebiet seien mitunter sechsstellige Summen eingespart worden. Weitere solche Synergie-Effekte sind derzeit eingeplant.

Der nächste Schritt im Zuge des 60-Millionen-Euro-Vorhabens steht nächste Woche bevor: Landrat Dr. Andreas Ebel will dann den Vertrag unterschreiben, der das Startsignal der gemeinsamen Arbeit von Pächter, Planer und Landkreis ist. „Mit der Vergabe der Planungsleistungen geht der Breitbandausbau in die entscheidende Phase“, so Ebel.

Die erste Aufgabe des Planungsbüros wird es sein, die 101 weißen Flecken in Absprache mit der Net Services GmbH (als Pächter) und der Kreisverwaltung zu Clustern zusammenzufassen. Das ist Teil der Feinplanung, die im ersten Quartal 2019 in eine europaweite Ausschreibung münden soll, wie Kreisrat Mirco Schmidt dem Wirtschaftsausschuss erläuterte. Ein weißer Fleck ist für das Ausbauprojekt definiert durch eine Anschlussgeschwindigkeit unter 30 MBit/s, zudem darf der Standort nicht von einem Telekommunikationsunternehmen für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau angemeldet sein.

Laut Schmidt soll der Ausbau des Glasfasernetzes bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Eine planerische Unwägbarkeit dabei sei die Querung von Infrastruktur-Trassen (Wasserstraßen, Eisenbahn), bei deren Genehmigung der Landkreis nicht das Heft des Handelns in der Hand habe.

