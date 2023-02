Kreisschützen: „Wir sind weiterhin eine starke Gemeinschaft“

Von: Hans-Jürgen Ollech

Sehr gut besucht war die Delegiertentagung des Kreisschützenverbands Isenhagen-Wittingen. © Ollech, Hans-Jürgen

Hankensbüttel – Eine recht positive Bilanz zog der Kreisschützenverband (KSV) Isenhagen-Wittingen am Sonntagnachmittag bei seiner 70. Delegiertentagung im Schützenhaus auf dem Wiethorn in Hankensbüttel. Die 37 Vereine waren mit mehr als 430 Mitgliedern, mehr als 60 Musikern und zahlreichen Gästen vertreten und konnten vom Kreisverbandsvorsitzenden Christian Hawellek begrüßt werden.



Grußworte kamen von Hankensbüttels Bürgermeister Dirk Köllner und Landrat Tobias Heilmann. Er freue sich, dass die Vereine trotz Pandemie weitere 1000 Mitglieder gewinnen konnten und sicherte seine Unterstützung beim Abbau von Bürokratie, Verschärfung von Gesetzen und Auflagen an.



Hawellek berichtete, dass der KSV Isenhagen-Wittingen zurzeit 5719 Mitglieder, davon 537 Jugendliche zähle. „Wir sind damit auch weiterhin eine starke Gemeinschaft, was uns in unserer Tradition bestärkt“, betonte Hawellek. Der Kreisverbandsvorsitzende hofft nun, dass der Begriff „Corona“ nach nunmehr drei Jahren bei der nächsten Delegiertenversammlung nicht wieder zu hören sein werde. Hawellek ließ darüber hinaus das Kreisjungschützen-Königsschießen, das Kreisdamen-Königsschießen und letztendlich auch das Kreiskönigsschießen der Herren Revue passieren und kündigte den nächsten Kreiskönigsball für Samstag, 25. März, im Hankensbütteler Schützenhaus an. Ausrichter des Kreiskönigsballs ist der Schützenverein Masel, der mit Jens Merten-Schulze, den Kreiskönig stellt.



Ausführlich berichtete Kreissportleiter Markus Heine über die Kreis,- Landes- und Bundesmeisterschaften, bei denen sich auch zahlreiche Sportschützen aus dem Kreisverband Isenhagen-Wittingen behaupten konnten. Heine erinnerte daran, dass auch das Bogenschießen Einzug in den KSV gehalten habe, was zunehmend Jugendliche binde. Gegründet wurden Gruppen in Hankensbüttel und Stöcken. Kreisdamenleiterin Elke Fricke gab zu Papier, dass zurzeit 1781 Damen im KSV gemeldet sind und damit eine starke Gemeinschaft bilden. Beim Kreisdamentreffen im November nahmen 171 Damen am Preisschießen teil, weitere 130 Damen folgten zum Kaffeetrinken und gemütlichem Beisammensein, sodass einschließlich von Gästen 308 Damen fröhlich feierten. 321 Spielleute und Musiker teilen sich in fünf Spielmannszügen und drei Musikzügen auf und bilden damit eine starke musikalische Gemeinschaft. Mehr als 60 Musiker und Spielleute unterhielten die Teilnehmer der Delegiertentagung im Schützenhaus und brachten mit ihrer schmissigen Musik die Schützen so richtig in Fahrt.



Der Kassenbericht von Kreisschatzmeister Hans-Werner Niebuhr ließ keine Fragen offen. Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert. Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 bekam seinen einstimmigen Segen der Delegierten. Bei den Wahlen wurde Mira Berggreen als Kreisschriftführerin einstimmig bestätigt. Mit dem Abspielen und Singen der Nationalhymne sowie dem Ausmarsch der Fahnenabordnungen endete die Delegiertentagung.