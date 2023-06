Gifhorner Bundespolizei-Flieger: Millionen-Projekt in 2024

Von: Paul Gerlach

Der Leiter des Gifhorner Stützpunktes der Fliegerstaffel Fuhlendorf der Bundespolizei, Jürgen Errerd aus Hankensbüttel. © Gerlach, Paul

Gifhorn/Hankensbüttel – Beim Gifhorner Stützpunkt der Fliegerstaffel Fuhlendorf der Bundespolizei steht Großes bevor: Ab dem nächsten Jahr wird die Modernisierung des Standortes für über 40 Millionen Euro angegangen. Ein Ergebnis bei der Frage, ob Gifhorn eine eigene Fliegerstaffel wird, steht indes noch nicht fest. Eine Organisationsprüfung dazu läuft noch, sagt Stützpunkt-Leiter Jürgen Errerd aus Hankensbüttel im IK-Gespräch.

Ein oranger EC 135 zur Luftrettung in der Wartung im Fliegerstaffel-Stützpunkt in Gifhorn. © Gerlach, Paul

Rund 60 Mitarbeiter

2022 hatte Thorsten Hallmann, der Leiter der Fliegergruppe, die grundlegende Absicht und den entsprechenden Wunsch öffentlich kundgetan. Am Gifhorner Standort leisten momentan rund 60 Mitarbeiter ihren Dienst. Die Bundespolizei erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben: Dazu zählen laut Errerd insbesondere bahnpolizeiliche Aufgaben für die Bundespolizeidirektion. Die Reviere reichen von Bad Bentheim, Bremen, Hamburg und Hannover bis zu den Außenstellen in Braunschweig und Göttingen. Niedersachsen und Bremen komplett sowie Teile Hamburgs werden laut Errerd abgedeckt. An den Grenzen zu den Niederlanden werden auch grenzpolizeiliche Aufgaben übernommen. Aktuell werden mit den Helikoptern 12-Stunden-Dienste absolviert. Eine Erweiterung könnte sich laut Errerd noch im laufenden Jahr ergeben – also eine Ausweitung der Stützpunktzeiten. „Meine Mitarbeiter müssen hochflexibel sein und sind hoch motiviert“, lobt Errerd sein gesamtes Team. Dazu zählen etwa auch die Kraftfahrer, für die es am Standort eine zentrale Verwaltung gibt.

Der Blick über das weitläufige Gelände in Gifhorn – Platzmangel herrscht dort nicht. © Gerlach, Paul

Rettungsdienst hat oberste Priorität

24 Stunden am Tag müssen der Brandschutz und die funktionierende Kraftstoffversorgung gewährleistet sein. Die geplante Wartung der Fahrzeuge findet gemäß der Betriebszeiten statt. Generell gelte, dass man schnell reagieren kann, sagt Errerd über seinen Standort, aber man sei in der Durchhaltefähigkeit bei länger andauernden Einsätzen personell begrenzt – speziell im Vergleich zur Bundeswehr. Oberste Priorität habe der Rettungsdienst. „Das kriegen wir auch immer hin.“

Drei orange EC 135 hat man dafür im Einsatz – je einer ist in Hannover und in Bielefeld stationiert, ein weiterer befindet sich wechselweise in Gifhorn zur Wartung. Hinzu kommen zwei blaue EC 135, einer ist in Gifhorn der Stützpunkt-Heli samt Wärmebildsystem. Insgesamt verfügt die Bundespolizei-Fliegergruppe über 94 Hubschrauber. Die Aufträge für Großkontrollen an den Maschinen gehen laut Errerd teils an Industriebetriebe in der ganzen EU – etwa nach Stavanger in Norwegen, wo die Super Puma-Helikopter hinkommen, oder an ein Unternehmen in Kassel, zuletzt sei auch eine Maschine in Polen durchgecheckt worden. Die Checkflüge (Befähigungsüberprüfungen) der Piloten waren früher Sache der Luftfahrerschule, jetzt sind sie laut EU-Recht nur noch im Simulator möglich. Die Piloten müssten dafür nach Stockholm, Marignane (Frankreich) oder St. Augustin bei Bonn.



Mit Argosaugen ist die Bundespolizei unterwegs. © Gerlach, Paul

Der technische Betrieb in Gifhorn – nach der Zentrale in Bonn bundesweit der zweitälteste Standort und seit 1972 in der Kreisstadt beheimatet – wurde vom Luftfahrtbundesamt zertifiziert und zugelassen, er wird auch auditiert. „Wir haben einen sehr hohen Standard. Wir können uns auf unsere Techniker verlassen. Es ist toll, was sie leisten“, sagt Errerd. Zu den Piloten gehören auch Flugtechniker und Systemoperatoren. Man habe eine eigene Flugeinsatzzentrale und könne so eigenständig und autark agieren. In Sachen Ersatzteilbeschaffung verhalte es sich so, dass diese nicht mehr auf einen Schlag wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie zu bekommen seien, aber dies habe keine Auswirkung auf den Rettungsdienst. Die Lieferzeiten hätten sich aber verlangsamt.



Auch Schießtraining

„Wir müssen auch zum Schießtraining gehen“, sagt der 55-Jährige, der in Bokel aufwuchs und in Hankensbüttel wohnt. Er war bereits von 1992 bis 2000 als Einsatzpilot in Gifhorn aktiv und dann 21 Jahre für die Bundespolizei (ehemals Bundesgrenzschutz) in Berlin tätig. Er spricht von „tollen Herausforderungen“ nach seiner Rückkehr nach Gifhorn. Der Standort soll langfristig zukunftssicher aufgestellt werden. „Wir planen einen Neubau und dieser ist bereits genehmigt“, sagt Errerd. Gegenstand der Baumaßnahme ist der Neubau des Dienstgebäudes, eines Hangars für Polizeihubschrauber mit neuem Tower und von Kfz-Hallen sowie die Herrichtung der Bestandshubschrauberhalle für besondere Einsatzlagen (das Hallenvorfeld soll dafür erweitert werden). Für 2024 ist laut Errerd der Abriss mehrerer Bestandsgebäude und voraussichtlich das Einrichten von Baufeldern vorgesehen. Für 2029 sei die Fertigstellung geplant. „Es ist eine Mammutaufgabe, aber wir freuen uns darauf.“ Man erfahre viel Wertschätzung, die Verbindung zur Stadt und dem Landkreis oder auch zur Polizei sei gut.

Aufgaben des Gifhorner Fliegerstaffel-Stützpunktes Die Rettungs-Hubschrauber „Christoph 4“ in Hannover und „Christoph 13“ in Bielefeld werden von Gifhorn aus besetzt und betreut. An 365 Tagen im Jahr müsse man die Piloten entsprechend vorhalten und die Rettungsstationen mit Flugkraftstoff, den man vom Bund bekommt, versorgen. Das sagt der Leiter in Gifhorn, Jürgen Errerd. Außerdem sei man für die komplette Wartung der fliegenden Maschinen zuständig. Zivilschutzfahrzeuge seien den Ländern vom Bund zur Luftrettung zur Verfügung gestellt worden. „Darüber hinaus sind wir über unsere Transporthubschrauber breit aufgestellt“, sagt Errerd. Am Wochenende unterstütze man von Gifhorn aus die Bundespolizei bundesweit und stehe mit mehreren Helikoptern zentral bereit – etwa im Falle von Terroreinsätzen, rund um Fußballspiele oder auch bei Demonstrationen. „Wir müssen am Wochenende beweglich sein, auch mit Lufteinheiten“, sagt Errerd.

Außerdem unterstützt der Gifhorner Stützpunkt andere Behörden in Sachen Aus- und Fortbildung – etwa das Bundesamt für Strahlenschutz oder die Bundeszollverwaltung.

Auch in puncto Katastrophenschutz ist der Gifhorner Stützpunkt aktiv und war beispielsweise bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vertreten. Im Falle eines Hochwassers oder von Unglücken können Personen befördert werden und große Lasten per Winde, Außenlastsystem oder Feuerlöschbehälter („Bambi Bucket“) transportiert werden. Über 18 Piloten verfügt der Gifhorner Standort. Bei Waldbränden oder Großlagen werden eigene Tankfahrzeuge zu den Einsätzen geschickt.