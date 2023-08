Friedliche Meile mit ganz viel Musik

Von: Burkhard Ohse

Creeperhead rissen die Gäste des Gifhorner Altstadtfests auf der Volksbank-Bühne mit. © Ohse, Burkhard

Gifhorn – Mit einigen Änderungen ging das 42. Gifhorner Altstadtfest am Wochenende über alle acht Bühnen. „Überall strahlende Gesichter von Menschen, die friedlich, aber ausgelassen feierten“, bilanzierte Chef-Organisatorin und Fachbereichsleiterin Kultur, Serina Hoffmann.



Kein Bürgerfrühstück, kein Zickenaugust, das Junior-Altstadtfest erstmals an der Freiherr-vom-Steinschule – ansonsten blieb es beim Altbewährten. Es gab 120 Verkaufsstände, Fahrgeschäfte, Essen mit vielen internationalen Spezialitäten und natürlich die Bühnenacts.

Und die kamen vielfach aus der Region, erfreuten nicht nur ihre Fangemeinde, sondern sorgten vor dicht gedrängtem Publikum für ordentlich Stimmung. Je nach Gusto konnte man Tanzmusik auf dem Schillerplatz und in der Steinwegpassage, ruhigere Jazztöne im Kavalierhausgarten, gefühlvolle Singer-Songwriter-Musik und viele Vorführungen von Vereinen und Tanzschulen auf der Hauptbühne am Rathaus erleben.



Dort rissen auch die Hauptgigs am Freitag und Samstag – die Big Maggas, die längst zur Gifhorn-DNA gehören, und die Lokalmatadoren von Brenner – die Leute bis weit in die Fußgängerzone zu Begeisterungsstürmen hin. Musikalisch ganz hart ging es traditionsgemäß auf der H1-Bühne zu.



Ganz ruhig, eher bedächtig und informativ war es dagegen im Stadtarchiv, am Medienflohmarkt der Bücherei, beim Schachturnier und in der Sternwarte, wo man bereits tagsüber Sonnenflecken in Augenschein nehmen konnte. Den Überblick erhielt man vom 33 Meter hohen Riesenrad, und für Sportler gab es das Altstadtfestkönigsschießen.



Merkbar geringer war der Zulauf am Samstag bis in den frühen Abend, wie Bürgermeister Matthias Nerlich feststellte. Auch der Erbsensuppenumsatz der Feuerwehr reduzierte sich auf ein Viertel gegenüber dem Vorjahr.

Das Einschulungswochenende und das heiße Wetter, das viele Leute an den Tankumsee und in die Allerwelle lockten, waren wohl die Gründe. Das bestätigte auch Allerwellen-Geschäftsführer André Jendro. „Wir hatten sehr gute Zutrittszahlen.“



Seit Donnerstag und während des Festes waren viele Helfer mit von der Partie, bis hin zur LSW, dem Wasserwerk und dem Fachbereich Ordnung. Zahlen gab es auch: Freitagabend säumten 7500 Besucher die Meile, Samstagabend 11500. 3000 Gäste nutzten die Shuttle-Busse, nur wenige davon waren desorientiert ob der verlegten Haltestelle.



40 Einsatzkräfte hatte die Bereitschaft dabei, und auch die Polizei war „ausreichend“ vor Ort und zeigte massiv Präsenz. „Wir sind gut mit den Bürgern ins Gespräch gekommen“, sagte Einsatzleiter Sven Schlossmann. Zu tun hatten die Beamten – nichts. „Das hatten wir noch nie“, sagte Schlossmann. Die Schutzwesten waren da schon die größte Belastung bei der Hitze.



Ein Fall von übermäßigem Alkoholgenuss und weitere 23 Fälle eher internistischer Art fielen für das DRK an.



