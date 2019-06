Gifhorn: 50 Unternehmen präsentieren sich bei erster Open-Air-Börse von Jobcenter, Stadt und Landkreis

Aktion gegen Fachkräftemangel und fehlende Auszubildende

+ © Glasow Großen Zulauf hatte Firma Butting aus Knesebeck bei der Jobbörse in Gifhorn. Fotos: Glasow © Glasow

Gifhorn – Die erste gemeinsame Ausbildungs-, Arbeitsmarkt- und Bildungsträgerbörse des Jobcenters Gifhorn, des Landkreises Gifhorn und der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH (WiSta) fand am Mittwoch bei tropischen Temperaturen auf dem Außengelände am Ribbesbütteler Weg statt und lockte von 10 bis 16 Uhr ein paar hundert Jugendliche und Arbeitssuchende in die Kreisstadt.