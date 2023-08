Giffinet und Versorgungssicherheit: Was passiert beim Super-GAU?

Von: Paul Gerlach

Kündigungen im Falle eines Total-Ausfalles der Technik? Was sich in Deuselbach in Rheinland-Pfalz ereignete, kann laut der Kreisverwaltung beim hiesigen Glasfaser-Netz nicht passieren. Die vertraglichen Grundlagen seien andere. © dpa/Carsten Rehder

Landkreis Gifhorn – Sie machen sich Sorgen um die Versorgungssicherheit bei Giffinet: Zwei Bürger meldeten sich zuletzt beim IK, die sich in dieser Sache auch an den Landkreis Gifhorn gewandt haben. Hintergrund ist ein Bericht des Online-Telekommunikations-Nachrichtenmagazines teltarif.de, dass der Ort Deuselbach in Rheinland-Pfalz Anfang Juli den Super-GAU beim Festnetz-Internet erlebte: Das Netz dort ist seitdem durch einen Blitzeinschlag in eine technische Netzkomponente ausgefallen, es wurden Ersatzteile eingebaut, es gibt aber noch Softwareprobleme.

In dem Ort ist der Provider komflat aktiv, dessen Dienste durch die net services bereitgestellt werden, heißt es in dem Bericht. Wie eine net services-Sprecherin bestätigte, erhielten betroffene Kunden in Deuselbach eine Kündigung, da eine Versorgung der Dienste nicht mehr gewährleistet werden konnte. Eine solche Vorgehensweise soll im Kreis Gifhorn – laut einer Antwort der Kreisverwaltung auf eine IK-Anfrage – nicht zu erwarten sein, da die vertraglichen Grundlagen hier anders liegen würden.

Net services ist bekanntlich Betreiber des Glasfaser-Netzes im Kreis Gifhorn. Die Kreisverwaltung berichtete, dass sie mehrere Anfragen „aufgrund des Netzausfalls des VDSL-Kupfernetzes in Deuselbach“ erreicht hätten. Der Kreis habe im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung die net services als Netzbetreiber bezuschlagt. Darüber hinaus wurde zwischen dem Kreis und der net services ein Pachtvertrag geschlossen. „Wir haben ein anderes Vertragskonstrukt mit der net services als in Deuselbach und setzen in unserem Projekt auf die zukunftsfähige Variante der Glasfaser, die eine höhere Ausfallsicherheit garantiert“, erklärt Landrat Tobias Heilmann. Neben der Netzausfallsicherheit anhand einer Netzredundanz mit einem zweiten Einspeisepunkt seien Reservekapazitäten sowie Ersatzgeräte vertraglich vereinbart worden. Weiterhin seien Kündigungen dieser Art „vertraglich nicht vorgesehen, da die Grundlage des Vertrags eine andere ist“, so die Verwaltung.

Dirk Moysich, Geschäftsführer der net services, bestätigt, dass „die vertraglichen Komponenten mit dem Landkreis Gifhorn auf einer anderen Basis beruhen“. Im Ort Deuselbach miete net services ein VDSL-Netz auf Kupferbasis. Weder die Wartung noch der Netzbetrieb des Kupfernetzes liegt in der Verantwortung der net services, man liefere auf dem Kupfernetz die Dienste Telefonie und Internet. „Der Vermieter des Kupfernetzes kann seit Wochen keinen verbindlichen Reparaturtermin nennen, daher waren wir gezwungen, die Kundenverträge zu kündigen“, so Moysich vor wenigen Tagen.



Unbeantwortet ließ die Kreisverwaltung die IK-Anfrage, wie viele Fälle von Kündigungen durch net services es im Kreis Gifhorn bislang gab und ob sich eine ähnliche Situation wie in Deuselbach auch im Kreis Gifhorn entwickeln könnet. Welche (Notfall-)Pläne für diesen Fall existieren bleibt ebenso weitgehend offen, wie die Frage, inwiefern eine solche Situation eines Ausfalls vertraglich abgebildet und abgesichert ist. Unklar ist auch, welche Gegenmaßnahmen dann konkret ergriffen würden. So bleibt auch offen, inwiefern im Falle eines Ausfalls garantiert werden kann, dass Notrufe von zu Hause abgesetzt werden können.





Barrierefreier Zugang zum Glasfaser-Netz durch andere Anbieter Nähere Informationen von der Gifhorner Kreisverwaltung gibt es in Sachen Open-Access-Netz: Dieser Begriff meint den barrierefreien Zugang des Glasfaser-Netzes durch andere Anbieter oder Dienstleister. Open Access sieht das vom Bund und Land vorgeschriebene Materialkonzept vor, das die Grundlage für die öffentliche Förderung des Vorhabens ist. „Das Open-Access-Netz wird gemäß der Förderrichtlinien vorgehalten, sodass nach zwei Jahren auf Anfrage von Telekommunikationsunternehmen dieses entsprechend greift“, sagt Kreissprecherin Friederike Herlemann.