Giffinet im Nordkreis: Noch 50 Haushalte ohne funktionsfähigen Anschluss

Warten aufs Breitband

+ © dpa Nach Angaben von Giffinet-Betreiber net services sind im ersten Vermarktungsgebiet noch rund 50 Haushalte ohne funktionsfähigen Anschluss. Die Entstörung laufe. © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Paul Gerlach schließen

Isenhagener Land – Mangelndes Tempo beim Glasfaser-Ausbau im Kreis Gifhorn wird immer wieder von Bürgerseite bemängelt (das IK berichtete). Insbesondere im ersten Giffinet-Vermarktungsgebiet der weißen Flecken (Hankensbüttel, Obernholz und Sprakensehl sowie Stadt Wittingen) gibt es bekanntlich Dutzende Anschlüsse, die noch nicht scharfgeschaltet sind. Laut aktuellen Angaben von net services geht es um etwa 50 nicht funktionsfähige Anschlüsse im ersten Gebiet. Weder der Betreiber noch die Kreisverwaltung können auf IK-Anfrage eine genaue Zeitschiene für die nächsten Monate nennen.

Auf der Giffinet-Homepage, auf die net services verweist, heißt es dazu lediglich: Die Baulose 1 und 2 seien bauseitig fertiggestellt und das Gebiet befinde sich vollständig bei Giffinet in der Inbetriebnahme. „Anschlüsse haben vereinzelt Fehler aufgezeigt, diese werden aktuell behoben und betroffene Kunden persönlich informiert.“



Auch die Kreisverwaltung betont, dass seitens net services in der vergangenen Woche vor Ort rund um Hankensbüttel und Wittingen eine Vielzahl von Anschlüssen entstört und installiert sei. „Wir erwarten in dieser Woche die Rückmeldung, welche letzten Anschlüsse gegebenenfalls sich hiernach noch in der Störung befinden“, sagt Kreissprecherin Friederike Herlemann. Da jede der verbliebenen Störungen und Anschlüsse eine Einzelfallprüfung mit sich zieht, könne aktuell keine zeitliche Schiene genannt werden. Die konkrete Frage, inwiefern zwischen dem Kreis und net services gegebenenfalls Meilensteine, Fristen oder Ähnliches vereinbart worden sind, was das weitere Vorankommen beim Ausbau angeht, ließ die Kreisverwaltung unbeantwortet.



Entstörung dauert an

Laut net services ist der Tiefbau im ersten Gebiet abgeschlossen. Mehr als 2000 Kunden aus dem ersten Gebiet (in den weißen Flecken) seien bereits am Netz. „Es gab einige nicht funktionsfähige Anschlüsse, das Fehlerbild ist sehr vielfältig. Darüber haben wir in der Vergangenheit bereits berichtet“, sagt Prokuristin Inga Lassen. „Viele Fehler konnten in der Zwischenzeit durch die Techniker der net services behoben werden.“ Bisher nicht funktionsfähige Anschlüsse würden laufend bearbeitet.

Die Entstörung basiert demnach auf Einzelfallprüfungen, da es verschiedene Gründe gibt, wieso ein Anschluss bisher nicht funktioniert. Lassen führt als Beispiele an, dass die Faser beschädigt ist oder der Medienwandler (ONT) defekt oder nicht am Strom angeschlossen ist. Es sei wichtig, dass Kunden den ONT mit Strom versorgen, da ansonsten keine Signale am Anschluss registriert werden können und der Anschluss als „gestört“ wahrgenommen werde.



Laut Lassen wird bei den nicht funktionsfähigen Anschlüssen „mit Hochdruck an der Behebung“ gearbeitet. Wöchentlich, je nach Restlaufzeit des Altvertrages, würden weitere Kunden online gehen. Aktuell sind nach ihren Angaben knapp 900 Kunden in den schwarzen Flecken am Netz. Deutlich mehr Hausanschlüsse seien bereits fertiggestellt. Die Inbetriebnahme erfolge sukzessive und sei ebenso von Restlaufzeiten der Altverträge abhängig. Die schwarzen Flecken werden über die Verteiler-Standorte (PoP) der weißen Flecken versorgt, dies könne erst nach deren offizieller Übergabe erfolgen.