Geschichte des Regionalverbundes für Ausbildung

ard Gifhorn. Der Regionalverbund für Ausbildung (RVA) wurde im September 20 Jahre alt. Anlässlich dieses Geburtstages ist nun bis zum 9. November eine Wanderausstellung im Foyer des Kreishauses II zu sehen, die die Geschichte des als Projekt gestarteten Verbandes darstellt.

„Das Projekt ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel bei der Eröffnung. Der RVA sei eine interkommunale, über viele Institutionen und Betriebe greifende Einrichtung, die die wirtschaftlichen und sozialen Interessen vor allem von benachteiligter Jugendlicher im Blick hat.

„Dabei ist es wichtig, dass die Betriebe offen für diese externe Hilfestellung sind, wenn es darum geht, junge Menschen mit Vermittlungshemmnissen zu integrieren. Die Kommunen, die Landkreise Gifhorn und Helmstedt und die Stadt Wolfsburg, handeln verantwortungsvoll, wenn sie auch in guten Zeiten diese Arbeit fortführten“, sagte Ebel.

Ohne die Mitwirkung der regional ansässigen Betriebe sei der Erfolg allerdings nicht möglich. „Nur wenn sich Betriebe auf die schwierigen Ausbildungsvoraussetzungen einlassen, kann es für beide Seiten ein gewinnbringendes Verhältnis werden“, so der Landrat. Deshalb sei auch die enge Zusammenarbeite mit den Kreishandwerkerschaften der Region und der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg ein unschätzbarer Gewinn für den RVA und seinen Auszubildenden.

„Der RVA hat sich seit seiner Gründung sehr stabil gezeigt“, erklärte Kristin Panse, RVA-Geschäftsführerin. „Manche Mitarbeiter sind von Beginn an dabei.“ Es sei „eindrucksvoll“, mit jungen Menschen zu arbeiten und ihren Lebensweg weiterzuverfolgen. „Aber es ist auch schwierig, sie über die Brücke zu begleiten.“ Man wolle niemanden zurücklassen, was insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels umso wichtiger sei. „Wir wollen den Jungendlichen ein selbstgestaltetes Leben ermöglichen. Die Kernaufgabe des RVA ist es, mit den Partnern zusammenzuarbeiten und so eine betriebliche Ausbildung für die Jugendlichen zu erarbeiten.“

Weil außer der Stadt Wolfsburg auch die Landkreise Gifhorn und Helmstedt Träger des gemeinnützigen RVA sind, wird die Ausstellung nun auch in den benachbarten Gebietskörperschaften gezeigt. Das Kreishaus II ist jeden Vormittag von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags nachmittags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.