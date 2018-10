Geld für Wildwarnreflektoren

Landkreis Gifhorn. Der Landkreis Gifhorn bezuschusst die Anbringung von Wildwarnreflektoren an Kreisstraßen. Das hat der Kreisausschuss auf Empfehlung des Verkehrsausschusses in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Wirkung der blauen Reflektoren ist umstritten.

Seit 2017 unterstützt der Landkreis die Anbringung von Wildwarnreflektoren an Strecken, die von der Polizeiinspektion Gifhorn als gefährlich eingestuft werden. An Kreisstraßen, auf denen im Vorjahr mindestens fünf Wildunfälle pro Kilometer stattfanden, wurden in einem Abstand von 50 Metern Reflektoren angebracht und pro Stück mit 3 Euro bezuschusst. Von nun an kann aber die Jägerschaft unabhängig von der polizeilichen Unfallstatistik entscheiden, ob aufgrund einer Gefährdung durch Wild eine Anbringung von Reflektoren an Kreisstraßen notwendig ist. Das Projekt wurde mit der Wildunfallkommission und der Jägerschaft Gifhorn entwickelt. Letztere wird die Verteilung der Zuschüsse übernehmen und auf eine gleichmäßige Verteilung im Kreisgebiet achten.

Die Wirkung der Reflektoren ist dabei umstritten. Ältere Studien zeigen einen Rückgang von bis zu 80 Prozent von Wildunfällen an Strecken mit Reflektoren. Auch Jägerschaften verzeichnen einen positiven Effekt.

Die Universität Göttingen hat nun aber eine Studie veröffentlicht, die die Reflektoren als wirkungslos darstellt. Auf 150 Teststrecken in vier Landkreisen, auch in Niedersachsen, konnte keine Wirkung festgestellt werden. „Die Ausgaben kann man sich sparen“, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, die die Studie in Auftrag gab. Andere Maßnahmen wie Duftzäune seien wirkungsvoller, aber auch teurer.

Wildunfälle sind ein immer größer werdendes Problem. Im letzten Jahr wurde bundesweit ein trauriger Rekord von rund 275.000 Unfällen registriert – das sind 750 pro Tag und 11.000 mehr als 2016.

Von Dennis Tesch