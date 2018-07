Fliegerbombenfund in Wolfsburg

In Wolfsburg soll am kommenden Sonntag eine Fliegerbombe entschärft werden.

Wolfsburg. Die Stadt bereitet sich intensiv auf die Entschärfung einer Fliegerbombe auf dem Gelände des Volkswagen-Werkes und die damit einhergehende Räumung des betroffenen Stadtgebietes vor.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Hannover wird am Sonntag, 8. Juli, gegen 11 Uhr vor Ort mit der Entschärfung beginnen.

Dafür müssten alle Anwohner den dann geltenden Evakuierungs- und Sicherheitsbereich verlassen. Die Evakuierung beginnt um 8 Uhr. Davon sind etwa 4000 Bürger aus Teilen der Innenstadt betroffen, die südlich des Werkes wohnen. Anlaufpunkt für die Anwohner ist die Aula des Ratsgymnasiums an der Pestalozziallee 2. Bei VW ist der Sonntag produktionsfrei. Die Arbeit von Dienstleistern wird für die betreffende Zeit ausgesetzt. Seitens der VW-Kraftwerk GmbH ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. In der Sammelstelle werden die Bürger vom DRK betreut. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Auch gibt es dort dann weitere Informationen über den Verlauf und das Ende der Bombenentschärfung.

Während der Bombenentschärfung müssen auch der Zugverkehr und die Schifffahrt auf dem Mittellandkanal zwischen Fallersleben und Wolfsburg komplett eingestellt werden. Ab 10 Uhr wird der Mittellandkanal für die Schifffahrt in Höhe zwischen Fallersleben/Sülfeld und Anleger Wolfsburg gesperrt. Folgende Straßen am Rand des Evakuierungsgebietes werden nicht betroffen und befahrbar sein: Heinrich-Nordhoff-Straße aus Richtung Fallersleben bis Kreuzung Saarstraße, Saarstraße, Goethestraße, Pestalozziallee. Aus Richtung Osten wird der Verkehr ab St. Annen-Knoten auf den Berliner Ring umgeleitet, somit ist das Einfahren in die Heßlinger Straße Richtung Tunnel nicht möglich.

Weitere Infos gibt es unter www.wolfsburg.de/aktuelles oder auf der städtischen Facebook-Seite.