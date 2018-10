25 Feuerwehrleute aus Kreis bei Moorbrand

pg Landkreis Gifhorn/Meppen. Bei der erneuten Löschhilfe beim Moorbrand in Meppen am vergangenen Wochenende sowie am Montag (das IK berichtete) waren 25 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Gifhorn im Einsatz.

Allerdings nicht in vorderster Front, sondern in unterstützender Funktion, erläuterte der stellvertretende Kreisbrandmeister Jens Dieckmann am Dienstag im IK-Gespräch.

Am Sonntagmittag hatte es den Befehl gegeben, gemeinsam mit einer Einheit aus Helmstedt eine zwölf Kilometer lange Leitung zurückzubauen. Gegen 20 Uhr war dieser Auftrag erledigt.

Am Montag galt es für die Einheit, Schläuche zu sortieren. Nach dem Ende des Einsatzes kamen die Kräfte am Montagabend wieder in der Heimat an.

Der Moorbrand-Krisenstab hat inzwischen das Ende der Unterstützung durch erweiterte Fachzüge aus Niedersachsen festgelegt, teilte der stellvertretende Knesebecker Ortsbrandmeister Holger Krebs mit. Der Brand gelte als so weit unter Kontrolle, dass die restlichen Löscharbeiten durch Kräfte der Bundeswehrfeuerwehr erledigt werden können. Weitere Unterstützung aus anderen Teilen Niedersachsens sei nicht mehr erforderlich.

Von der Belastung her sei es für die Einsatzkräfte vor Ort okay gewesen, sagt Dieckmann. Die Verpflegung und Unterbringung seien gut gewesen. Die Zusammenarbeit allgemein und insbesondere mit Helmstedt habe gut funktioniert. Man habe wertvolle Erfahrungen sammeln können, so etwas schweiße die Kameraden noch mehr zusammen. Wichtige Kontakte seien geknüpft worden.

Seit ein Feuer am 3. September bei einem Munitionstest ausgelöst worden war, schwelte ein Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände. In der vergangenen Woche hatte der Landkreis Emsland den Katastrophenfall aufgehoben. Die Rauchfahne des Moorbrandes war zeitweise bis zu 100 Kilometer weit über den Nordwesten Deutschlands bis nach Bremen gezogen.