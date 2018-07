Feuerwehr fischt Tierköpfe aus der Aller

Niedrigwasser gibt Blick auf Knochen, Tresor, Geldkassetten, Fahrräder, ein Ortsschild und mehr im Fluss frei

mei Ettenbüttel. Die Feuerwehrleute staunten am Donnerstagabend nicht schlecht, was sie da so alles aus der Aller bei Ettenbüttel im Südkreis Gifhorn zogen.