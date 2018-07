Landkreis Gifhorn. In ihrem Etat hat die Niedersächsische Landesregierung zusätzliche Beförderungen für Polizisten vorgesehen.

Damit ist sie jedoch von den Forderungen der Polizeigewerkschaft GdP noch weit entfernt, wie der kommissarische Kreisgruppenvorsitzende Rüdiger Gonet im IK-Gespräch bestätigt.

„Die 1000 zusätzlichen Beförderungen sind eine schöne Sache“, so Gonet. Dennoch empfand er das von der Landesregierung geplante Haushaltspaket als „etwas enttäuschend“. Man habe sich da mehr erhofft, „besonders in Sachen Weihnachtsgeld“. Denn seit 2005 erhalten Beamte ab der Besoldungsstufe A 9 weder Weihnachtsgeld noch Sonderzahlungen, die Gewerkschaft ringt um die Wiedereinführung. Diesmal hatte sie auch positive Rückmeldung aus der Politik erhalten, doch eine Umsetzung bleibt aus.

Gonet bedauert, dass keine zusätzlichen Anwärter eingestellt werden. „In den vergangenen Jahren wurden immer noch zusätzliche Anwärter beschäftigt, die bleiben nun aus. Das wirft uns wieder zurück.“

Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann (SPD) relativiert: „Es handelt sich um einen Haushaltsentwurf der Landesregierung. Dieser wird bei den Haushaltsberatungen im August diskutiert, bevor es zu einer Beschlussfassung kommt. Es ist also noch nichts in Stein gemeißelt.“ Bei dem Entwurf wurde laut Heilmann besonderen Wert darauf gelegt, dass man „endlich aus diesem Beförderungsstau bei A 9 rauskommt.“ Der Ummeraner betonte außerdem, dass die Landesregierung ja erst Anfang des Jahres per Nachtragshaushalt 3000 zusätzliche Stellen geschaffen habe.

Von Dennis Klüting