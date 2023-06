14-Jährige sollen Feuer am Gamsener Aldi gelegt haben

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Der verheerende Brand am Gamsener Aldi soll auf das Konto von zwei 14-Jährigen aus dem Landkreis gehen: Es war Brandstiftung. Foto: archiv © Freier Mitarbeiter

Gamsen – Zwei 14-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn sollen für den verheerenden Brand beim Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Gamsen verantwortlich sein. Diesen Ermittlungserfolg meldeten gestern Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.

Man gehe von Brandstiftung aus. Nähere Angaben dazu machte die Polizeiinspektion (PI) Gifhorn aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die PI verweist in diesem Zusammenhang außerdem darauf, dass sich das Verfahren gegen Minderjährige richtet.

Bei den Ermittlungen hatten der Zentrale Kriminaldienst der PI und die Staatsanwaltschaft Hildesheim eng zusammengearbeitet, heißt es in der gemeinsamen Erklärung weiter. Der Brand am Aldi (das IK berichtete) war am 11. Juni gegen 16 Uhr ausgebrochen und hatte einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.

Die beiden 14-Jährigen seien nach umfangreichen Ermittlungen in den Fokus der Beamten geraten. Das Amtsgericht Hildesheim hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, der jetzt in den Wohnungen der beiden 14-Jährigen vollstreckt wurde. Mit dem Ergebnis, dass sich der konkrete Verdacht offensichtlich erhärten ließ. Trotzdem bittet die Gifhorner Polizei auch weiterhin um Hinweise zur Brandstiftung. pm/mei