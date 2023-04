Einwohnerentwicklung im Nordkreis: Zwei wachsen, zwei schrumpfen

Von: Pascal Patrick Pfaff

Der Regionalverband Großraum Braunschweig prognostiziert für das Jahr 2040, dass die erwerbsfähige Bevölkerung im Vergleich zu 2021 schrumpft. Insbesondere in der Gruppe der 40- bis 60-Jährigen. © Regionalverband Großraum Braunschweig

Landkreis Gifhorn – Wachstum und Schrumpfung: Die Bevölkerungsprognose im Isenhagener Land sieht einer Erhebung des Regionalverbands Großraum Braunschweig (RGB) zufolge recht unterschiedlich aus. So geht der Trend in zwei Kommunen nach oben, in zwei nach unten.



Dabei wird für die Samtgemeinde Brome von einem Bevölkerungswachstum von 2,7 bis 7,1 Prozent ausgegangen. Oder in Zahlen ausgedrückt: Von 16 823 Einwohnern in 2021 auf mögliche 17 827 Bürger in 2040. Weniger stark – nämlich um 1,5 bis 2,7 Prozent – dürfte es in der Samtgemeinde Wesendorf nach oben gehen (14 853 in 2021; 15 220 in 2040).



Einen entgegengesetzten Trend sieht der RGB auf die Samtgemeinde Hankensbüttel zukommen, der sie einen Schwund von 8989 Einwohnern in 2021 auf 8679 in 2040 prophezeit (ein Minus von 3,4 bis 6,7 Prozent). Die Stadt Wittingen verliert nach der Rechnung zwischen 1,4 bis 3,4 Prozent der Bevölkerung. Es geht demnach runter von 11 405 in 2021 auf 11 187 in 2040.



Die beiden letztgenannten Kommunen sind damit im Landkreis Gifhorn die einzigen neben der Samtgemeinde Meinersen, denen ein Bevölkerungsschwund prognostiziert wird. Alle anderen tragen der Vorhersage zufolge dazu bei, dass sich der Landkreis Gifhorn insgesamt auf Wachstumskurs befinden dürfte (2021: 177 919; 2040: 181 458).



Dieser ist den Zahlen von 2021 und für 2040 zufolge übrigens der bevölkerungsreichste Landkreis im RGB-Gebiet. Der Kreis Peine folgt dahinter (2021: 136 960 Einwohnern; 2040: 144 192). Vor der hiesigen Region rangiert nur die Stadt Braunschweig (2021: 248 823 Bürger; 2040: 251 209).



Der Prognose des RGB liegen Zahlen vom Landesamt für Statistik Niedersachsen zugrunde. Diese Werte – sie reichen von 2011 bis heute – wurden mit Hilfe eines deterministischen Prognosemodells fortgeschrieben, wie Dr. Björn Schwarze von der damit beauftragten S&W Stadt- und Regionalforschung aus Dortmund erklärt.



Ihm zufolge bleibt die Anzahl der Menschen in der RGB-Region in Zukunft weitestgehend stabil, was vor allem durch Wanderungsgewinne bedingt sei: „Das liegt sicher an den Umzügen von Arbeitnehmern, etwa zum Start eines Ausbildungsjahres. Mehr aber noch an den Migrationsbewegungen von 2015 sowie dem Zuzug von Ukrainerinnen und Ukrainern in der jüngeren Vergangenheit“, so Schwarze.



Und Ralf Sygusch, Direktor des Regionalverbands Großraum Braunschweig ergänzt, dass der mögliche Wegzug der Ukrainer ebenso in die Berechnungen eingeflossen sei. Dabei hält er fest, dass die Bevölkerung bis 2040 um insgesamt fast 100 000 Einwohner im Gebiet schrumpfe, „würde man die Wanderungsgewinne herausnehmen.“ Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lebten im Verbandsgebiet 1,136 Millionen Menschen, für 2040 ist nahezu derselbe Wert prognostiziert.



Auch über den Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung im Gebiet hat der RGB Daten erhoben. Vorhergesagt wird dabei ein deutlicher Rückgang dieser Gruppe in den nächsten Jahren, insbesondere bei den 40- bis 60-Jährigen. Gleichzeitig gebe es einen wahrnehmbaren Anstieg älterer Menschen bis 80 Jahre.

Die Erste Verbandsrätin Anna Weyde macht denn auch deutlich, dass so „auf dem Arbeitsmarkt trotz Zuwanderung Fachkräfte fehlen werden, während der Anteil der Menschen im Ruhestand überproportional zunimmt“.



Die letzte Bevölkerungsprognose für die Region gab es Sygusch zufolge im Jahr 2017. Um Veränderungen zu erfassen, wolle der RGB die Daten aber zukünftig alle drei bis fünf Jahre erheben und aktualisieren. „Das dient uns als Grundlage für weitere Planungen und ist zugleich ein Service für die Kommunen“, so Sygusch.



Die aktuellen Berechnungen helfen dem Regionalverband dabei, steuernd zu arbeiten, klärt der Verbandsdirektor über die Bedeutung der Datenerhebung auf. Es seien Orientierungswerte, die darauf hinweisen, welche Maßnahmen in der Regionalentwicklung und im Regionalen Raumordnungsprogramm anzugehen sind.

Schrumpfenden Gemeinden könne so ein Hinweis gegeben werden, wo und wie sie beispielsweise in puncto Einkaufsmöglichkeiten, Infrastruktur oder bei den Mobilitätsangeboten etwas tun müssen.