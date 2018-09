Diebe stehlen VW-Camping-Busse

Lehre: Schaden liegt bei 180.000 Euro / Unbekannter löst Radmuttern von Auto in Gifhorn

Gifhorn. Großes Glück hatte ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Helmstedt am Donnerstagvormittag in Gifhorn, nachdem ein bislang unbekannter Täter an seinem Pkw die Radmuttern gelöst hatte. Er kam mit dem Schrecken davon, an seinem Auto entstand leichter Sachschaden.