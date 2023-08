Polizei stoppt im Landkreis Alkoholfahrten

Die Polizei stoppte im Landkreis Gifhorn zahlreiche Alkoholfahrten. © DPA

Landkreis Gifhorn – Mehrere unerlaubte Fahrten stellten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn am vergangenen Wochenende im Landkreis Gifhorn fest. Bei allen kontrollierten Verkehrsteilnehmern war Alkohol im Spiel. Ein trauriger Höchstwert wurde bei einem Mazda-Fahrer gemessen, der in Mahnburg unterwegs war.



Den Anfang der zahlreichen Verstöße machte am Samstagmorgen ein 55-Jähriger in Isenbüttel. Beamten der Polizei Meine fiel ein Volkswagen Golf auf, dessen Rücklicht defekt war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,19 Promille.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren zwei weitere Autofahrer alkoholisiert. In Mahnburg wurde bei dem 49-jährigen Fahrer eines Mazdas ein Wert von 2,31 Promille gemessen. In Hankensbüttel zeigte das Messgerät bei einem 25-Jährigen 1,12 Promille als Ergebnis. Sein Daimler-Benz war den Beamten der Polizei Wittingen aufgefallen, da das Licht sehr schwach leuchtete.



Dass ein Skoda-Fahrer in Müden den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, fiel zwei Beamten der Polizei Meinersen am frühen Sonntagnachmittag auf. Bei der Kontrolle des 44-Jährigen wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, hier ergab die Kontrolle einen Wert von 1,17 Promille. In allen Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, den Männern wurden Blutproben entnommen, die Führerscheine wurden sichergestellt.



Einem Ordnungswidrigkeitenverfahren muss sich dagegen ein 27-Jähriger stellen. Er wurde am Sonntagvormittag in Knesebeck, am Steuer eines Wohnmobils kontrolliert. Bei einer Atemalkoholkontrolle zeigte das Messgerät 0,86 Promille. Auch seine Fahrt endete somit am Kontrollort.