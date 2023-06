Das Wasser soll nicht zu schnell in Bäche und Flüsse

Von: Holger Boden

Teilen

Gräben anstauen, damit das Wasser nicht so schnell in die Flüsse (hier die Ise) abfließt – diese Idee wird von Teilen der Landwirtschaft im Kreisgebiet verfolgt. © Boden, Holger

Landkreis Gifhorn – Steigende Temperaturen, weniger Regen – in dieser Gemengelage gibt es schon seit mehreren Jahren Sorgen ums Grundwasser im nordöstlichen Niedersachsen. Landwirte im Kreis Gifhorn sind nun auf der Suche nach Konzepten, mit denen die unterirdischen Speicher wieder stärker befüllt werden sollen.

„Es geht uns nicht in erster Linie um Beregnung“, sagt Gerhard Borchert. Der Bromer Landwirt ist Vorsitzender eines Beirats, in dem das Landvolk mit anderen Institutionen zusammensitzt und sich wichtiger Querschnittsthemen annimmt – eins davon ist die Grundwasser-Neubildung. „Unser Ziel ist es“, so Borchert, „die Grundwasserstände zu erhöhen und zu stabilisieren.“



Freilich habe er als Landwirt auch ein Interesse daran, auch künftig ausreichend Grundwasser für Beregnung nutzen zu dürfen, das räumt Borchert freimütig ein. Hier gehe es aber ums große Ganze. Die Grundwasser-Absenkung im Zuge klimatischer Veränderungen betreffe vor allem das erste Grundwasser-Stockwerk in einer Tiefe von 3 bis 20 Metern. Sinke dort der Wasserspiegel, dann könne die Kapillarwirkung abreißen, über die die Wurzeln von Bäumen versorgt werden. „Und dann können dicke, alte Bäume absterben“, sagt Borchert.



Den besorgniserregenden Trend für zu wenig Wassernachschub von oben beobachte man anhand von Daten der letzten 30 Jahre. So seien an einer Wolfsburger Messstelle seit 1991 im Durchschnitt jährlich 660 Millimeter Regen gefallen. In den Jahren seit 2018 gebe es aber ein kumuliertes Defizit von 818 Millimetern – mehr als eine Jahresmenge fehlt also seitdem.



Laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sei der Pegel an 128 Messstellen im Landkreis Gifhorn gesunken, so Borchert. Die an sich oft trockenen, höheren Lagen seien dabei sogar noch etwas besser dran als Niederungen, wo Flüsse und Bäche Niederschlagswasser vergleichsweise zügig abtransportieren – etwa im Papenteich, im Gebiet des Drömling oder an der Ohre. In einigen höhergelegenen Bereichen wie im nordwestlichen Teil des Nordkreises sei es den NLWKN-Daten zufolge sogar zu Grundwassermehrung gekommen.



Borchert wirbt nun wie auch Landvolk-Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse für Maßnahmen gegen sinkende Pegel. Im Bromer Bereich sei beispielsweise die Idee entstanden, den Abfluss vorhandenen Wassers „mit einfachen Mitteln“ zu stoppen oder zu verringern. Der Gedanke dabei: Wasser, das nicht per Bach oder Fluss abfließt, kann an Ort und Stelle versickern und füllt so die Grundwasserspeicher auf.



Dafür sollen Gräben leicht angestaut werden – eine Umkehrung der normalerweise beabsichtigten Drainage. Das soll vor allem im Winter, wenn genug Wasser vorhanden ist, praktiziert werden. Borchert berichtet, dass es dazu bereits eine Info-Veranstaltung für Landwirte aus dem Bromer Gebiet gegeben habe, und dass dort „99,9 Prozent“ der Teilnehmer der Idee zugestimmt hätten.



Borchert und Böse betonen, dass solche oder andere Lösungen individuell je nach Standort gefunden werden müssten. Auch im Bereich Meinersen gebe es einen Vorstoß, mit Staumaßnahmen zu arbeiten. So etwas werde aber freilich nicht überall funktionieren.



Für das Bromer Projekt bemüht sich das Landvolk um Fördergelder. Stehen dem keine Bedenken von Umweltverbänden oder der Unteren Naturschutzbehörde entgegen, dann soll es möglichst schnell, vielleicht im nächsten Winter, mit dem Anstauen losgehen. Für Borchert kann es nicht schnell genug gehen: „Lieber heute als morgen.“