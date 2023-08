Gifhorns Frauenhaus heute eröffnet

Von: Burkhard Ohse

Das neue Frauenhaus in Gifhorn wird heute eröffnet. Der Neubau mitten in der Innenstadt bietet Platz für zwölf Frauen und bis zu 18 Kinder und soll ein „offenes Haus“ sein. Sozialarbeiterin Kaja Hermann zeigt hier die Küche. © Ohse, Burkhard

Gifhorn – Heute wird das neue Frauenhaus in Gifhorn offiziell eröffnet. Die ersten Bewohnerinnen werden dann am 4. September einziehen. Und die finden das „modernste und schönste Frauenhaus in ganz Deutschland“ vor, so die einhellige Meinung aller Beteiligten.



Der Neubau mitten in der Innenstadt wurde im Mai 2022 begonnen, bietet Platz für zwölf Frauen und bis zu 18 Kinder und soll ein „offenes Haus“ sein. Dafür gibt es Einzelzimmer und kleine Apartments, eins ist sogar für eine Frau und fünf Kinder geeignet.

Bisher gab es Platz für acht Frauen und sechs Kinder. Jede Frau wird dann ihren privaten abgeschlossenen Bereich haben, aber darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, mit den anderen Frauen in Kontakt zu kommen und natürlich auch mit den anwesenden Sozialarbeiterinnen.

Insgesamt zehn Personen werden in dem Frauenhaus arbeiten, nicht alle in Vollzeit, wie Ulla Evers, Leiterin des Frauenhauses, sagte. Ein Gemeinschaftsraum, auch mit Spielecke, Gemeinschaftsküche, Funktionsräume und ein großer Bewegungsraum im Dachgeschoss stehen den Bewohnerinnen zur Verfügung.

„Die Frauen sollen hier erst einmal zu sich kommen und wieder ins Leben finden.“



Auch wenn die Adresse öffentlich ist: Der Zugang zum Haus ist mit vielen Sicherheitsvorkehrungen eingeschränkt, um unbefugten den Zutritt zu verhindern.

Zudem ist die Polizei lediglich drei Minuten zu Fuß entfernt. Sie war an dem Sicherheitskonzept mit beteiligt. Die dann anwesenden Kinder werden in Kitas oder zur Schule gehen.

Der Träger ist die Caritas, die in dem vorgelagerten Altbau im Steinweg mit etlichen Beratungsstellen, die sich fast alle um die Problematik häusliche und sexuelle Gewalt kümmern, vertreten ist. Die Caritas ist auch die Betreiberin des Frauenhauses. BISS und die Gewaltberatungsstelle Dialog sind die weiteren Pfeiler.



Landkreis und Jobcenter involviert

Das Grundstück im Knickwall, auf dem das Frauenhaus steht, wurde von der Egon-Gmyrek-Stiftung gespendet, die auch als Investor und nun Vermieter auftritt. Bezahlt wird der Betrieb vor allem aus öffentlicher Hand.

Da die meisten Frauen über kein oder ein zu geringes Einkommen verfügen, gibt es vom Landkreis eine belegungsabhängige Zahlung, die auch vom Jobcenter, je nach Voraussetzung, übernommen wird.

„Es ist keine Pauschalbezahlung mehr, sondern eine Einzelfallabrechnung“, sagt Sozialdezernent Rolf Amelsberg. Zum Frauenhaus kommen die Frauen entweder selber oder sie werden durch Polizei und Beratungsstellen dorthin geschickt.



Jede vierte Frau ab 18 Jahren erlebt in ihrem Leben körperliche Gewalt, so die Statistik. Abstand genommen hat man von dem Plan, auch einen Raum für misshandelte Männer oder Prostituierte zu bieten.

Geflüchtete, misshandelte Frauen müssen nach dem Gesetz in ihren Unterkünften bleiben. „Aber wir richten uns nach dem Evangelium“, bekräftigte Caritas-Vorstand Martin Wrasmann. Soll heißen, dass keine Frau im Notfall abgewiesen wird.

Damit die Frauen von ihren Peinigern nicht geortet werden können, sind auch Kurse für den Umgang mit Smartphone und Computern geplant. Ganz extreme Fälle unter den Opfern werden an auch weiterhin unbekannten Orten untergebracht.

Auch eine neue Webseite gibt es für das Frauenhaus. Zudem wurde ein neuer Flyer erstellt, und ein Fotoprojekt begleitet die Eröffnung. Geplant ist bereits eine Veranstaltungsreihe bis Februar 2023.

Das ehemalige Frauenhaus und das derzeitige Übergangshaus werden künftig nicht mehr belegt.