Bündnis gegen Depression: Spendenlauf mit 190 Teilnehmern rund um Gifhorner Schlosssee

Von: Siegfried Glasow

Kreisrat Rolf Amelsberg (l.) gab am 7. September den Start für den Spendenlauf rund um den Gifhorner Schlosssee frei. © Glasow, Siegfried

Gifhorn – Unter dem Motto „Seele in Bewegung“ hatte das Bündnis gegen Depression in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gifhorn am Donnerstag, 7. September, zu einem Spendenlauf rund um den Schlosssee eingeladen.

Gestartet wurde aber zunächst mit dem offenen „Marktplatz der Möglichkeiten“, bei dem regionale Beratungs- und Hilfeangebote durch die angeschlossenen Organisationen vorgestellt wurden. Außerdem hatte Svenja Liermann mit ihrem Team vom Kreissportbund Gifhorn einen Hobby-Horsing-Parcours (Steckenpferdreiten) für die jüngsten Teilnehmer aufgebaut.



Um 17 Uhr nahm Kreisrat Rolf Amelsberg den Startschuss zum „Laufen, Gehen, Walken“ vor. Mehr als 190 Bürger nahmen trotz der Hitze an dem zweistündigen Event teil – mit Kinderwagen, Rollstuhl, Gehstöcken oder im leichten Sportdress. Alle hatten die 2 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Jede Runde brachte 1 Euro. Am Ende kamen 437 Runden zusammen, die demnächst in Euro ausgeschüttet werden.



Die Temperatur von 28 Grad war nicht zu unterschätzen. Daher wurden reichlich Wasser und später auch Kuchen zur Stärkung angeboten.



Hilfe für psychisch kranke Menschen

Der Förderkreis des Vereins Stellwerk hatte die Aktion ins Leben gerufen, um psychisch kranke Menschen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, zu unterstützen. Während der Lebensunterhalt gerade noch so abgedeckt werden kann, scheitert die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, an einem Therapieangebot oder auch an öffentlichen Freizeitangeboten oftmals an den Fahrtkosten, an Teilnahmegebühren und Mitgliedsbeiträgen oder an fehlender Kinderbetreuung. Ziel des Förderkreises ist es, bedürftigen Menschen die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen und sie so bei deren Integrationsbemühungen zu unterstützen.

Das Bündnis gegen Depression mit Anja Lenz-Rosenthal an der Spitze ist ein Zusammenschluss von Interessierten und Fachkräften aus dem psychosozialen Bereich. Gemeinsames Ziel ist es, durch Öffentlichkeitsarbeit das Thema Depression sichtbarer zu machen, Barrieren zu verringern, Ängste abzubauen und der Stigmatisierung entgegenzuwirken. Es soll dazu beitragen, Betroffene und Angehörige zu informieren und ihnen den Zugang zum Hilfesystem zu erleichtern. Oftmals besteht noch die Befürchtung, nicht ernst genommen oder stigmatisiert zu werden, wenn man sich zu einer seelischen Erkrankung bekennt. Das Bündnis gegen Depression möchte dabei unterstützen, einen offeneren Umgang mit der Erkrankung zu entwickeln.



Gegen 19 Uhr endete der Lauf rund um den Schlosssee. Amelsberg dankte allen Beteiligten, Helfern und natürlich den 40 hinzugekommenen Teilnehmern aus dem Boxclub Gifhorn, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt hatten.