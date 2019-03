Brand in Gifhorn: Zwei junge Frauen und vier Katzen gerettet

Bei brennender Kerze eingeschlafen

bb Gifhorn – Zwei junge Frauen und vier Katzen konnten am Freitag gegen 15.15 Uhr nach einem Küchenbrand aus einem Haus im Wittkopsweg in Gifhorn gerettet werden. Nach Polizeiangaben hat die Frau im Erdgeschoss eine Kerze in der Küche angehabt und ist eingeschlafen.