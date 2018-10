Von Azubis für Azubis

Gifhorn. „Wir wollen unsere Auszubildenden wertschätzen“, sagte Martin Ohlendorf, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Stadtmarketinggesellschaft (Wista), als mehr als 60 Auszubildende aus Stadt und Landkreis Gifhorn zum zweiten Azubi-Netzwerk-Abend in den Kultbahnhof eingeladen wurden.

„62 Anmeldungen liegen vor“, erklärte Ohlendorf, und die erwarteten mehrere Workshops. Von Bogenschießen bei der Schießsportgemeinschaft über ein Rauschbrillenparcours, Improvisationstheater bis zu Sangesworkshop reichte das Angebot, das frei gewählt werden konnte.

„Die Auszubildenden sollen sich gegenseitig kennenlernen, wir wollen sie kennenlernen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Denn diese Menschen machen Gifhorn irgendwann aus“, sagte Ohlendorf.

Organisiert wurde der Abend, der ab 22 Uhr in eine Party im Kultbahnof überging, von der Wista und der Wirtschaftsvereinigung. Für die war Katharina Barrenscheen vor Ort. „Die jungen Leute sollen auch die Projektarbeit kennen lernen, selber eigenverantwortlich arbeiten. Das hier ist eine hervorragende Übungsplattform“, sagte Barrenscheen. „Die Azubis sollen aus der Komfortzone heraustreten und einmal etwas Anderes als sonst machen.“

Auch die Cocktails wurden von Azubis ausgedacht und erprobt, um sie später an die Gäste auszuschenken. Die Musik wurde ebenfalls von einem Auszubildenden gestaltet, der in der Sparkasse lernt, nebenbei eine Eventagentur betreibt, erklärte Rene Kretschmann, der die Firma Ferrotec vertrat. Der Abend konnte erneut dank Sponsoren umgesetzt werden, von denen ebenfalls Auszubildende an der Veranstaltung teilnahmen.

Von Burkhard Ohse