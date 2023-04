Anschluss ans Wärmenetz als geografischer Glücksfall

Von: Holger Boden

Teilen

Für jeden die richtige Investition? Die Wärmepumpe gilt als zentral für die Energiewende, doch viele Hausbesitzer fürchten die damit verbundenen Kosten. © Silas Stein

Isenhagener Land – Wohl kaum eine Frage bewegt die meisten Bürger derzeit so sehr wie die Energiewende im Heizungskeller. Ab 2024 sollen de facto keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden, das Nachfolgegerät muss zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien betrieben werden. Doch nicht jede Immobilie eignet sich für eine Wärmepumpe, gerade ältere Gebäude müssen für viel Geld besser gedämmt werden. Experten rechnen je nach Objekt mit fünf- oder sechsstelligen Summen. Das wirft Fragen auf.

Eine lautet: Was, wenn man die Weichen für solch eine Investition stellt – und wenn dann die neue Heizung installiert ist, wird plötzlich der Anschluss an ein neues Nahwärmesystem möglich? Vielleicht sogar mit der Option, die alte Heizung für vergleichsweise wenig Geld umzurüsten?



In diesem Sinne fragte Jörg Rickel am Mittwoch im Rahmen des Knesebecker Dorfgesprächs, ob ein Nahwärme-Konzept in Arbeit sei: „Ich meine, eigentlich müsste solch ein Konzept für den ganzen Ort her, oder vielleicht sogar für die ganze Stadt. Für solche Planungen gibt es auch Fördergeld.“



Stadtbürgermeister Andreas Ritter sagte dazu, eine „flächendeckende kommunale Planung ist derzeit nicht das Thema, könnte aber Thema werden“. Gegenüber dem IK präzisierte der Rathauschef, dass er bei solchen Fragen eher die Versorger gefragt sehe, und dass es nicht Aufgabe der Stadt sein könne, Planungen für private Betreiber zu machen, die mit Energielieferung ihr Geld verdienen. Dass die Stadt sich selbst als Energieproduzent positioniert, sei keine Option: „Wir werden kein Holzkraftwerk bauen.“



Derzeit ist es für Bürger so etwas wie geografische Glückssache, ob sie dort wohnen, wo ein privater Lieferant ein Nahwärmenetz aufbaut. In Knesebeck will ein lokales Unternehmen sukzessive den Ort erschließen, ähnliche Initiativen gibt es in einigen anderen Orten – aber eben nicht flächendeckend.



In größeren Städten haben Eigenheimbesitzer oft die Möglichkeit, den Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz zu wählen. Die LSW bietet so etwas in Wolfsburg an. Was künftig mit Blick auf die neuen gesetzlichen Bestimmungen im Versorgungsgebiet möglich ist – etwa die Lieferung von klimaneutralem Gas –, das ist nach Angaben des Unternehmens noch unklar: „Bezüglich des Einsatzes von Gasen (Biomethan respektive Wasserstoff) für die Wärmeversorgung im privaten Bereich sind aktuell noch viele Fragen offen“, hieß es gestern auf IK-Anfrage. „Aus diesem Grund können wir als Netzbetreiber noch keine tragfähige Strategie für die Zukunft vorlegen.“



Davon abgesehen muss der in Wolfsburg ansässige Versorger sich auch um den absehbar nötigen Ausbau der Stromversorgung kümmern, da strombetriebene Wärmepumpen als Kernstück der Wärmewende gelten. Dazu heißt es seitens der LSW: „Das Gesetz ist noch in der finalen Abstimmung. Die genauen Anforderungen an Netzbetreiber wie die LSW sind daher noch offen. Der Fokus soll auf dem Einsatz von Wärmepumpen liegen. Damit werden die Anforderungen auch an unsere Infrastruktur weiter steigen.“



In dem Gesetz wird offenbar auch stehen, dass es für den Heizungsaustausch eine Übergangsfrist von fünf Jahren gibt, wenn ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar, aber noch nicht möglich ist. Daher wären entsprechende Planungen natürlich hochinteressant für Immobilienbesitzer, die diese Alternative aus finanziellen Gründen ins Kalkül ziehen wollen oder müssen.



Aus den Rathäusern im Nordkreis heißt es allerdings unisono, dass Überlegungen für solche Netze bislang kein Thema sind und es vielleicht auch nicht werden: „Thematisch sind wir da raus“, sagt etwa Bromes Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels, der die Frage eher auf Gemeindeebene angesiedelt sieht. In Tiddische etwa sei man auf dem Weg zu einem Nahwärmekonzept.



Bartels’ Amtskollege Henning Evers in Hankensbüttel verweist ebenfalls auf private Initiativen und sieht seine Kommune „noch nicht in Startposition“. Der Wesendorfer Rathauschef Rolf-Dieter Schulze sagt: „Das steht alles total am Anfang. Es ist Zukunftsmusik, aber wir werden uns darüber Gedanken machen, welche zusätzlichen Angebote es geben kann.“ Wie sein Wittinger Amtskollege betont aber auch Schulze, die Kommune werde „keine Kraftwerke bauen“. Auf private Initiative passiere hingegen „schon eine ganze Menge“.



Freilich treibt auch die Frage um, wie viel Energiepotenzial denn überhaupt in einem künftig angestrebten, klimafreundlich erzeugten Nah- oder Fernwärme-Mix steckt, und wie viele Haushalte davon profitieren können. Jörg Rickel sprach in Knesebeck davon, in alle Richtungen zu schauen und auch Abwärme aus Industrieprozessen ins Kalkül zu ziehen.



Und die Verzahnung verschiedenster Energielieferanten dürfte dann doch eine kommunale Aufgabe werden. Auch Ritter weist darauf hin, dass eine kommunale Wärmeplanung demnächst Pflicht wird. Genauer gesagt: Ober- und Mittelzentren in Niedersachsen müssen eine solche Planung bis Ende 2026 vorlegen – auch Wittingen gehört dazu. Und dabei geht es nicht um eigene Kraftwerke oder Netze, sondern um eine koordinierende Funktion.



Bei der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen heißt es: „Im Ergebnis kann die Kommune die Wärmewende gezielt durch quartiersbezogene Ansätze zur verstärkten Nutzung von Wärmepumpen im Bestand oder den Bau von Wärmenetzen als Werkzeug zur Wärmeverteilung unterstützen.“



In einem Kurzgutachten des Umweltbundesamtes wird unter anderem ausgeführt: „Kommunale Wärmeplanung ist ein strategisch-planerischer Ansatz, um mit den Koordinationsproblemen im Zuge der Wärmewende umzugehen und lokal einen gesellschaftlich und wirtschaftlich tragfähigen Transformationspfad zum treibhausgasneutralen Gebäudebestand zu entwickeln.“ Dabei sollen unter anderem Wärmebedarfe ermittelt und lokalen Potenzialen aus „erneuerbaren Energien und Abwärme gegenüber“ gestellt werden. Dabei gehe es um strategische Planungen, die jedoch nicht die Detailplanung für konkrete Quartiere oder Wärmenetze ersetzen. Und: „Wärmepläne sollen zu Investitionsentscheidungen aus einer umfassenden Perspektive führen.“



Genau das also, was sich viele Bürger wünschen. Aber die Kommunen bräuchten dafür Zeit.