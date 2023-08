Angriff auf Wittinger Politiker

Von: Holger Boden

Christian Schroeder vertritt den Nordkreis im Landtag. In Erpensen wurde er nun offenbar aus politischen Gründen Opfer einer körperlichen Attacke. © Pfaff, Pascal Patrick

Erpensen – Der Landtagsabgeordnete der Grünen aus Rade, Christian Schroeder, ist am Samstag in Erpensen nach eigenen Angaben körperlich attackiert worden. Der Staatsschutz ermittelt laut Polizei Gifhorn gegen einen 45-Jährigen aus dem Kreisgebiet.

Der Vorfall ereignete sich am Rande des „Erpen-Air“-Festivals. Schroeder berichtet auf IK-Anfrage, der Angreifer habe zunächst lautstark seine pauschale Ablehnung der Grünen-Politik kundgetan, dann habe der Mann ihn zu Boden geworfen. „Ich habe mich mit ihm vorher nie über solche Themen gestritten“, sagt der Parlamentarier, für den die Attacke überraschend kam: „Ich stand vorher am Tresen, hatte dort mit anderen diskutiert, hatte schon die Jacke an und wollte zu meinem Fahrrad“, beschreibt er die Situation.



Als der Grünen-Politiker am Boden lag, verhinderten andere Konzertbesucher, dass der Angreifer weitere Gewalt ausübt. „Er wollte nicht von mir ablassen – zum Glück kamen Leute dazwischen“, sagt der 47-Jährige, dankbar für die Hilfe. Die Helfer eskortierten ihn aus der Situation heraus: „Da kam viel Zuspruch, die haben mich alle in Schutz genommen.“



Schroeder erlitt Prellungen und ließ sich am Montag im Krankenhaus durchchecken. Ergebnis: keine schwereren Verletzungen. „Körperlich bin ich ok“, sagt der Radener.



Doch mental bleibt einiges hängen, Schroeder und der 45-Jährige kennen sich persönlich. Der Politiker ist schockiert, dass es Angriffe auf Mandatsträger nun auch in kleinen Wittinger Orten gibt: „Es artet aus, in allen Bereichen. Und hier ging es um allgemeinen Grünen-Hass.“ Sein Angreifer sei nicht politisch aktiv.



Schroeder hat am Montag Anzeige erstattet. Weil es sich um eine Attacke auf einen Mandatsträger handelt, übernimmt der Staatsschutz, der in einem Fachkommissariat der Gifhorner Polizei angesiedelt ist, die Ermittlungen wegen Körperverletzung. „Das Strafverfahren ist angelaufen“, bestätigte Polizeisprecher Christoph Nowak.



Dass wohl Alkohol im Spiel gewesen sei, lässt Schroeder nicht als Grund für die Attacke gelten. Am Sonntag habe er zunächst noch abgewartet, ob vielleicht eine Entschuldigung kommt – doch die kam nicht. Daher die Anzeige, mit der auch ein Signal ausgesendet werden solle: „Wir lassen uns nicht einschüchtern.“ Die Landtagsfraktion der Grünen wertete den Vorfall nicht als Angriff auf die Person, sondern den Politiker Christian Schroeder. Meinungsverschiedenheiten müssten gewaltlos und respektvoll ausgetragen werden, sagte Fraktionschefin Anne Kura.



Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter sagte, derartige Attacken seien „nicht hinzunehmen“: „Bisher war es hier in dieser Hinsicht ruhig, das hat sich geändert – und das ist erschreckend.“ Er hoffe, dass den Angreifer „die Härte des Gesetzes“ treffe. Rückendeckung für Schroeder kam auch aus den Landtagsfraktionen von SPD, CDU und AfD.