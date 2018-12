Aktuell sind 1.302 Asylbewerber im Landkreis Gifhorn untergebracht

Landkreis Gifhorn. 11.821: So viele ausländische Mitbürger leben Stand 1. Dezember im Landkreis Gifhorn. Seit Jahresbeginn sind 606 Asylbewerber zugewiesen worden. In 2019 muss der Landkreis weitere 348 Flüchtlinge aufnehmen.

„Die Arbeit wird aber nicht weniger“, erklärte Landrat Dr. Andreas Ebel.

„Die Quote aus 2016 haben wir erfüllt“, führte Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter aus. „Nun wurde für 2019 eine neue Quote festgelegt.“ Die 348 Flüchtlinge zu beherbergen, sei eine machbare Aufgabe: „Das kriegen wir hin.“ Ab Februar sollen die monatlichen Zuweisungen mit rund 20 Personen konstanter werden. „Das ist für die Planung viel einfacher, als wenn sie immer in Wellen kommen“, so Walter. In 2018 haben bis Ende November insgesamt 87 Personen aus dem Landkreis Gifhorn Deutschland wieder verlassen: 17 davon wurden abgeschoben, 54 verließen die Bundesrepublik freiwillig und 16 wurden nach dem sogenannten Dublin-Verfahren überstellt.

Die Unterbringung der Asylbewerber im laufenden Verfahren erfolgte zu einem Drittel in Gemeinschaftsunterkünften, wie in Ehra-Lessien oder im Pastor-Bammel-Haus in Brome, und zu zwei Dritteln in dezentralen Wohnungen, die der Landkreis angemietet hat. Die Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften werden vorrangig genutzt, um Neuankömmlinge unterzubringen. „Dieser Mix hat sich gut bewährt“, sagte Andreas Fricke, Leiter der Abteilung Allgemeine Hoheitsaufgaben und Asylbewerberleistungsgesetz beim Landkreis Gifhorn. „Die Gemeinschaftsunterkünfte sind dabei ein sehr wichtiger Bestandteil. Nicht alle wären in der Lage, direkt alleine einen Haushalt zu führen.“ Außerdem bestünde die Gefahr, dass sich einige vollkommen abkapseln würden. Dies werde durch die Betreuung gemindert. „Wir versuchen, die Asylbewerber gleichmäßig im ganzen Kreisgebiet, ob Norden oder Süden, unterzubringen“, betonte Walter. „In einigen Orten ist das natürlich etwas schwieriger als in anderen.“

Bei den Herkunftsländern der Asylsuchenden setzt sich der aktuelle Trend fort. So stammen von den 1302 Asylbewerbern (Stand: 1. Dezember) 213 (16 Prozent) von der Elfenbeinküste, 113 (9 Prozent) aus dem Irak, 106 aus Afghanistan (8 Prozent) und jeweils 89 (7 Prozent) aus dem Sudan und dem Iran.

Von Dennis Klüting