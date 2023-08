Achtung, ABC-Schützen!

Von: Carola Hussak

Ab sofort gilt wieder besondere Vorsicht im Straßenverkehr – und spätestens ab Montag sind dann auch die ABC-Schützen auf ihrem Schulweg unterwegs. © Caroline Seidel

Landkreis Gifhorn – Die Sommerferien in Niedersachsen sind schon wieder zu Ende – am Donnerstag begann für die meisten Kinder wieder die Schule. Für die neuen Erstklässler ist am Samstag Einschulung, der erste Schulweg der ABC-Schützen steht dann am kommenden Montag an. Die Gifhorner Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer im Landkreis in diesen Tagen um besondere Rücksicht.

Mit dem Schulbeginn nehmen wieder deutlich mehr Menschen am Straßenverkehr teil – und gerade die kleinsten, die Schulkinder, sind auf Rücksichtnahme angewiesen. Denn sie können Gefahren, Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht so gut einschätzen wie erfahrene Verkehrsteilnehmer.



Natürlich gilt im Straßenverkehr jederzeit das Gebot, sich vorsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten. Mit Blick auf die Schulkinder und ihre Wege am Morgen und Nachmittag appelliert die Polizei nun an alle Bürger, sich auf Straßen und Wegen besonders umsichtig zu verhalten. Das gelte nicht nur vor Schulgebäuden.



Die Polizeiinspektion Gifhorn kündigt an, dass ihre Beamtinnen und Beamten auch im nun anbrechenden Schuljahr die sogenannte Schulwegüberwachung forcieren werden. Dabei werde man auch die Vorgaben zum Transport von Kindern oder auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Schulen kontrollieren.