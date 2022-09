60.000 Euro Schaden: Harley-Davidson von VW-Parkplatz gestohlen

Auf einem VW-Parkplatz in Wolfsburg ist ein hochwertiges Motorrad im Wert von ca. 60.000 Euro gestohlen worden. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa

Eine braun-anthrazit-farbene Harley-Davidson CVO Ultra Limited ist am Mittwoch zwischen 10.15 Uhr und 13.30 Uhr vom VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße entwendet worden.

Wolfsburg - Der rechtmäßige Eigentümer hatte sie im Bereich zwischen der Straße Schachtweg und der Lessingstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt.



Besonders ärgerlich für den Besitzer: An dem Motorrad waren Koffer angebracht, in denen sich neben der Motorradbekleidung auch zwei Helme und wichtige Medikamente befanden. Durch den Verlust des gerade einmal vier Jahre alten Motorrades ist dem Eigentümer ein Gesamtschaden von 60.000 Euro entstanden.



Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0.