2414 Tiere versorgt

Das geht aus der Jahresstatistik 2017 hervor, die die Leiterin Bärbel Rogoschik gestern zusammen mit ihrem Mitarbeiter Joachim Neumann und dem Vorsitzenden des Förderkreises Uwe-Peter Lestin vorstellte.

+ Zehn Waldkäuze, einen hält Joachim Neumann in seinen Händen, leben zurzeit in Leiferde. © Glasow

„Hätten wir zu Anfang des Jahres nicht die Vogelgrippe gehabt, wäre der Höchststand von 2008 mit 2486 noch übertroffen worden“, so Rogoschik. Die größte Gruppe zu versorgender Tiere wurde, wie in jedem Jahr, von einheimischen Vögeln gebildet, die mit 1381 Tieren aus 91 Arten im Artenschutzzentrum Unterschlupf gefunden haben. Viele davon aus falsch verstandener Tierliebe, denn es werden immer wieder Jungvögel in die Aufnahmestelle gebracht, die man eigentlich in freier Natur hätte belassen müssen. Die Eltern befinden sich in der Regel in der Nähe ihrer Kinder. Wie im Vorjahr war der Turmfalke mit 65 Tieren an der Spitze der zu pflegenden Greifvögel, gefolgt von 37 Eulen. Darunter zehn Waldkäuze, dem Vogel des Jahres 2017. „Sie fallen meistens der Hungersnot zum Opfer, weil es in ihrem Umfeld zu wenig Mäuse gib“, so Rogoschik. Zu den Pfleglingen gehören auch 42 Weißstörche, die ihren Nahrungsbedarf nicht decken konnten. Aber auch Störche, die zu viele Gummibänder verschluckt hatten, wurden zur Behandlung abgegeben. „Die Störche sehen diese Gummibänder wohl als Würmer an und verschlucken sie in großen Massen“, so Rogoschik.