1.303 Einsätze für Wehren im Landkreis Gifhorn in 2018

Bei der Dienstversammlung der Brandmeister im Landkreis Gifhorn wurden am Samstagvormittag in Isenbüttel verdiente Mitglieder geehrt.

Isenbüttel – Die große Dienstversammlung aller Orts-, Stadt- und Gemeindebrandmeister des Landkreises Gifhorn fand am Samstagmorgen in Isenbüttel statt.

Kreisbrandmeister Thomas Krok zog eine Bilanz des vergangenen Jahres, außerdem wurden mehrere Feuerwehrleute geehrt und befördert.

Landrat Dr. Andreas Ebel lobte gleich zu Beginn die Einsatzbereitschaft und Schnelligkeit der Feuerwehren in dem rekordverdächtigen Dürresommer 2018. „Sie haben die Entstehungsbrände gleich löschen könne, ehe sich diese ausweiten konnten. Auch die beiden Großbrände bei Teves und Butting wurden schnell gelöscht“, so Ebels lobenden Worte. Der Landrat erklärte, dass der Landkreis erforderliche Mittel für die Ausstattung der Feherwehren bereitstellt, in 2019 beispielsweise 160.000 Euro für einen Einsatzleitwagen, in den nächsten Jahren jeweils 100.000 Euro für Anschaffungen.

„Der Einsatz der Feuerwehren ist ein Dienst für das Gemeinwohl“, eröffnete Krok seinen Jahresbericht. Die Freiwilligen Feuerwehren verzeichnen insgesamt 4.465 Mitglieder in den 101 Feuerwehren und 39 bei der Werksfeuerwehr bei Continental Teves. Auch die 71 Jugendfeuerwehren sind mit 1.114 Jugendlichen und die 42 Kinderfeuerwehren mit 708 Kindern gut aufgestellt. Die Jugendfeuerwehren konnten 81 neue Kameradinnen und Kameraden an die Einsatzabteilungen übergeben. Von den Kinderfeuerwehren wechselten 73 in die Jugendfeuerwehr. Krok rief zur Unterstützung der Jugend- und Kinderfeuerwehren auf. „Es ist heute mehr denn je mit Blick in die Zukunft nötig“, appellierte Krok.

Bei den Besprechungen waren die wichtigsten Themen die Alarm- und Ausrückeordnung, Digitalfunk, der Leitstellenverbund und die vielen Veranstaltungen.

Zu 1.303 Einsätze wurden die Wehren in 2018 gerufen, davon 803 Brandeinsätze und 500 Hilfeleistungen. Belastend waren 75 Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen. Die Zahl von 333 Alarmen der Brandmeldeanlagen ist viel zu hoch, bemängelt Krok.

Kreisausbilder Frank Papenfuß lobte die gute Auslastung von über 90 Prozent der angebotenen Lehrgänge – auch durch das neue Anmeldeverfahren. Matthias Klose brachte ein Dankschreiben für den Einsatz beim Moorbrand im Emsland für die Feuerwehren mit, die beteiligten Wehren bekommen es auch.

Auch die aktuelle Entwicklung in der Automobilindustrie wurde thematisiert. „Elektroautos stehen unter Strom. Es wird eine besondere Herausforderung, denn Strom kann man nicht löschen“, erläutert Bernd Müller vom DRK-Kreisverband seinem Grußwort. Forst-Oberrat Eckhard Klasen berichtete, dass die 20 Jahre alten Waldbrandkarten erneuert und jetzt digitalisiert werden.

Die Ehrungen verdienter Mitglieder der Feuerwehren übernahmen Krok und Ebel. Die Silberne Ehrennadel des Landes bekam Brandabschnittsleiter Nord Jens Dieckmann aus Knesebeck. Die Goldene Ehrennadel des Landkreises bekamen die Kreisausbilder Bernd Hauer, Wilhelm Meyer und in Silber Torsten Günther.

VON BERND BEHRENS