Wunschbaum im Bromer Bammel-Haus

Brome – Ein bunt geschmückter Tannenbaum ist derzeit Blickfang in der großen Stube des Bromer Bammel-Hauses.

Genau an der Stelle, an der normalerweise eine Spielecke den Jüngsten zur Verfügung steht, ist der weihnachtliche Gruß aufgestellt, und er hat auch unmittelbar mit den Kindern zu tun.

An ihm befestigt sind Zettel mit den Weihnachtswünschen der Kleinen und etwas Größeren, die von Besuchern abgenommen werden, um aus dem Wunsch ein Geschenk zu machen. Noch bis kommenden Montag sind alle Bürger willkommen, die denjenigen Wünschen erfüllen wollen, die sich selbst Gaben nicht leisten können.

Vor allem sind es die jungen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft, die sich beteiligen. Schon hängen 16 Zettel mit Wünschen in den Zweigen. Doch auch alle anderen Kinder dürfen dort ihre Wünsche anbringen, betonen die Mitglieder des Bromer Kreises für Flüchtlingshilfe, Wiebke Haarbrandt und Astrid Leibach, die auch den Baum aufgestellt und geschmückt haben. Die neue Leiterin des Bammel-Hauses, Anne-Kathrin Schulze, begrüßte als erste Gäste, die Wünsche vom Weihnachtsbaum erfüllen wollen, die stellvertretende Vorsitzende des Kreissozialausschusses, Ingrid Klopp, und die Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann.

Ingrid Klopp, viele Jahre Landtagsabgeordnete für den Bereich, berichtete, dass in ihrer Kreistagsfunktion vor allem Zahlen auftauchten. Dabei sein ihr daran gelegen, praktische Hilfe unmittelbar zu sehen. Manuela Peckmann hob hervor, dass Hilfen am besten direkt im Ort beginnen sollten. Beide Besucherinnen lobten das Engagement der Bromer für die Flüchtlinge. Es habe sich nach 2015 ein Kreis gebildet, der nach wie vor aktive Hilfen zur Versorgung und Integration von Geflüchteten leistet. Sie stimmten darin überein, dass ohne ehrenamtlichen Einsatz gar nichts ginge. Anne-Kathrin Schulze und die beiden Helferinnen teilten mit, dass sie gemeinsam mit den beschenkten Kindern und den Spendern ein vorweihnachtliches Fest der Bescherung feiern wollen, wahrscheinlich am 23. Dezember.

Dann ging es an den Wunschbaum, und Ingrid Klopp erwischte den Wunsch nach einer Gehlernhilfe, Astrid Leibach zog das Bild eines Feuerwehrautos und Manuela Peckmann muss jetzt eine Puppe besorgen. Wiebke Haarbrandt freute sich über den Wunsch nach dem Bad für eine Puppenstube. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solch besonderer Baum im Bammel-Haus steht, doch im vorigen Jahr fiel die Aktion aus, die jetzt wiederbelebt wird.

VON HORST MICHALZIK