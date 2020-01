Zu wenig Platz für die Kinder

Parsau will Kindergarten erweitern / Weitere Projekte vor Fertigstellung

+ © Bentes, Hilke Es fehlt Platz: Der Kindergarten soll einen Anbaucontainer bekommen, um die Raumsituation zu verbessern. Foto: bentes © Bentes, Hilke

Parsau – Die Gemeinde in Parsau möchte in diesem Jahr neben dem geplanten Baulandverkauf das Hauptaugenmerk auf den Platzmangel der Kita Fliegenpilz legen. Viele andere Projekte nehmen laut Bürgermeisterin Kerstin Keil auch Formen an.