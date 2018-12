Warten auf Erweiterung

Bergfeld: Feuerwehrhaus zu klein für Fahrzeuge / Ausschuss gibt Debatte zurück an Fraktionen

+ © Freier Mitarbeiter Das Feuerwehrhaus Brechtorf muss in seinen Maßen dem neuen Fahrzeug angepasst werden. Bisher wurden die Kosten dafür noch nicht im Haushalt verankert. Foto: Michalzik © Freier Mitarbeiter

Brome. Zur Erweiterung des Feuerwehrhauses Bergfeld gab es auch im Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Brome keine Empfehlung an den Rat. Das Gremium folgte in seiner Sitzung am Dienstag dem Feuerschutzausschuss und gab die Debatte an die Fraktionen zurück.